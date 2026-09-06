No alla Legge Valditara sul consenso informato: sosteniamo il referendum, c’è tempo solo fino al 30 settembre!

La legge 104 del 9 giugno 2026 è più nota come “legge Valditara sul consenso informato”.

La locuzione “consenso informato” finora è stata associata alle norme che, con un lungo e faticoso processo, hanno realizzato il secondo comma dell’art.32 della Costituzione:”Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”

Il consenso informato del ministro dell’istruzione Valditara si presenta invece come un attacco alla libertà di insegnamento sancita dall’art.33 della Costituzione: ”L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

La legge infatti prevede che le attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità siano proibite nella scuola dell’infanzia e primaria mentre nella scuola secondaria sono soggette al consenso informato di ogni singola famiglia, con buona pace, appunto, dell’articolo 33.

Le ragioni per cui questa legge è pericolosa per le ragazze e i ragazzi che vengono da famiglie in cui questi temi non si affrontano o si affrontano per inculcare pregiudizi e stereotipi ci sembrano ben illustrato qui: https://www.educarealledifferenze.it/le-contraddizioni-della-legge-sul-consenso-informato/)

Il 3 agosto 2026, in realtà in sordina e senza coinvolgere i numerosi soggetti che avrebbero appoggiato l’iniziativa, è partita la raccolta di firme per un referendum abrogativo di questa legge.

Nonostante se ne sia parlato molto poco, nel momento in cui scriviamo le firme già raccolte sono 353.339 su 500.000 necessarie.

Le firme devono essere consegnate entro il 30 settembre, quindi manca poco per raggiungere la quota minima di 500.000 firme.

Si può firmare online per il referendum usando SPID o CIE a questo indirizzo: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7500000

Noi abbiamo già firmato. Invitiamo tutte e e tutti a firmare e ci impegneremo affinché il comune di Pisa intervenga per garantire alla cittadinanza percorsi di educazione alle relazioni, al consenso e al rispetto delle differenze.

Una città in comune

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