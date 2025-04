No alle grandi opere, no al DDL Sicurezza: iniziativa a Pisa sostegno del Movimento No Ponte

Si svolgerà domani(giovedì 10 Aprile) alle ore 18 al circolo Alberone l’incontro pubblico promosso da Una città in comune contro le grandi opere e la repressione nei confronti dei movimenti che da anni in tutta Italia lottano contro di essi, a partire dal caso esemplare di quanto sta avvenendo contro gli attivisti e le attiviste del Movimento No Ponte. In un momento in cui il Governo Meloni sferra con l’approvazione del Decreto Sicurezza in Consiglio dei Ministri, con un vero e propri “golpe burocratico”, si fanno sempre più forti gli attacchi verso chi lotta con coerenza contro un modello di sviluppo che mette il profitto davanti a tutti.

Recentissima è, infatti, la sentenza del Tribunale di Roma che condanna gli attivisti e le attiviste del Movimento No Ponte a pagare 368143 euro come spese legali per aver perso il ricorso presso il Tribunale delle imprese per una richiesta di semplice controllo di correttezza procedurale.

In un paese come l’Italia in cui il sistema degli appaltifici e delle grandi opere ha devastato territori e messo sempre più in crisi intere comunità, questa sentenza colpisce duramente tutti coloro, cittadini e cittadine, che negli anni hanno scelto di difendere i propri diritti attraverso le vie legali. Da decenni ormai la gestione dei territori è oggetto di appetiti estrattivisti guidati da logiche di speculazione e di profitto e portati avanti con pratiche antidemocratiche e/o mafiose e che non hanno niente a che vedere con gli interessi e il benessere delle comunità che vi abitano. La retorica delle “grandi opere di interesse nazionale” costituisce lo scudo burocratico dietro al quale Stato e grandi aziende si trincerano, negando ogni possibilità di partecipazione ai territori che vengono massacrati dalle scelte del profitto.

Ma i territori non sono inermi spettatori della devastazione. Molteplici sono le forme con cui le persone hanno imparato a mobilitarsi per arginare e proteggere la propria terra: una vastità di pratiche che sono concrete forme di democrazia e partecipazione. L’attuale fase recessiva implica però il moltiplicarsi da parte del governo di azioni repressive del dissenso (una su tutti, il Decreto Sicurezza appena approvato dal Governo Meloni), azioni che limitano e scoraggiano la libertà di azione dei cittadini e cittadine che indignati lottano per i propri territori contro le grandi opere inutili del nostro paese.

La sentenza che colpisce il movimento no Ponte, colpisce tutti e tutte e per questo i promotori dell’iniziativa intendono manifestare piena solidarietà, e hanno organizzato per giovedì 10 un momento di raccolta di contributi anche economici , cogliendo l’occasione per fare un ragionamento più largo sullo stato e le prospettive di lotta dei prossimi mesi e anni.

Parteciperanno all’incontro: Daniele Ialacqua, esponente del movimento No Ponte, in particolare del comitato cittadino di Campo Peloro; Antonio Mazzeo, giornalista e militante ecopacifista ed antimilitarista, ha pubblicato alcuni saggi sui temi della pace e della militarizzazione del territorio, sulla presenza mafiosa in Sicilia e sulle lotte internazionali a difesa dell’ambiente e dei diritti umani; Paola Imperatore, assegnista di ricerca dell’Università di Pisa che si occupa di giustizia ambientale, ecologia operaia, politiche climatiche e ha recentemente pubblicato il saggio “Territori in lotta”. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

Una città in comune

