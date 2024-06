No Base: la mobilitazione non si ferma

Oggi sui principali quotidiani nazionali e su tante radio rilanciamo la nostra opposizione contro la nuova base militare che centrodestra e centrosinistra vogliono realizzare nel cuore del Parco di San Rossore.

Un progetto che abbiamo scoperto e reso pubblico 2 anni fa, mentre le altre forze politiche lo tenevano volutamente nascosto, e che grazie alla straordinaria mobilitazione del Movimento No Base è diventato una grande questione nazionale.

Meloni, Salvini, Crosetto, Giani, Conti e Bani si mettano l’anima in pace: il Movimento No Base impedirà la realizzazione di questa nuova infrastruttura militare a Pisa, a Pontedera e in qualsiasi altro luogo.

La nostra lotta è perché anche tutte queste risorse pubbliche rubate per l’economia di guerra e la militarizzazione del territorio siano stanziate per le vere priorità: casa, lavoro, scuola, transizione ecologica.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare all’assemblea pubblica di lunedì 1 luglio alle 21.00 al circolo Alberone promossa dal Movimento No base per rilanciare la mobilitazione

Qui i link a articoli e interviste:

