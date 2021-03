No giornalino della propaganda leghista con soldi pubblici

Come abbiamo denunciato negli scorsi giorni arriverà direttamente nelle case delle cittadine e dei cittadini il giornalino di propaganda della amministrazione leghista: “Pisa Futura”, presentato dal sindaco.

In quelle pagine non troverete l’articolo del nostro gruppo consiliare né delle altre forze minoranze in quanto concordemente abbiamo deciso di non partecipare non solo in quanto il progetto non ha nulla a che vedere con la comunicazione istituzionale ma perché in questa fase una simile azione diventa uno sperpero di denaro pubblico.

Nelle scorse settimane abbiamo così scritto al sindaco per ribadire con forza che la comunicazione istituzionale ha limiti ben precisi, che poco hanno a che fare con il progetto editoriale in cui sono previsti interventi dei gruppi consiliari a libera scelta e così pure degli assessori.

In un contesto poi di grave crisi economica non è per noi condivisibile spendere oltre 10 mila euro per due copie di un giornalino da consegnare a casa, che diventa l’ennesimo strumento della campagna elettorale permanente di questa amministrazione.

Una città in comune

