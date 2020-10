Nomina Ziello incompatibile con l’attuale disciplina degli enti locali. La risposta della Prefettura al quesito di Diritti in comune

La nomina da parte del sindaco Conti dell’onorevole Ziello come suo consigliere politico non è compatibile con l’attuale disciplina degli enti locali. È questa la risposta che abbiamo ricevuto dalla Prefettura in relazione al quesito presentato dal nostro consigliere comunale lo scorso primo agosto.

Si tratta dell’ennesimo schiaffo pesantissimo all’operato del sindaco Conti e alle modalità con cui sta gestendo la macchina comunale. Una ulteriore sconfitta rispetto al tentativo di costruire una amministrazione parallela fuori da qualsiasi controllo e al di fuori delle norme previste. Il dato politico è che su una materia delicata come la sicurezza una figura priva di qualsiasi titolo ha operato e dato direttive in comune facendo incontri e altre iniziative fuori da qualsiasi legittimità. E non è il primo caso visto che proprio nei giorni scorsi siamo riusciti ad evitare l’altrettanto assurda nomina di Bottai.

Proprio negli scorsi giorni riportavamo la vittoria sulla mancata nomina di Bottai. Oggi con questo parere della Prefettura si chiude anche la vicenda della nomina di Ziello. Il sindaco proceda a ritirare la nomina al deputato della Lega, e come diciamo da tempo chieda scusa alla città e rimetta il suo mandato.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa Possibile

Mi piace: Mi piace Caricamento...