Non basta il cordoglio, servono coerenza e azioni concrete per fermare il genocidio del popolo palestinese

È morta Marah Abu Zuhri, giovane palestinese di soli vent’anni, giunta a Pisa dall’ospedale di Gaza in condizioni gravissime a causa della malnutrizione provocata dall’assedio e dai bombardamenti israeliani. Il corpo di questa ragazza ha portato davanti agli occhi della nostra città, qualora ce ne fosse ancora bisogno, cosa significhi e come si materializzi il genocidio del popolo palestinese da parte di Israele.

Si utilizza scientificamente la fame come arma per lo sterminio di un popolo: un orrore indicibile, un crimine contro l’umanità di cui il Governo Meloni è pienamente responsabile e complice.

Marah è morta a Pisa come centinaia di palestinesi che vengono uccisi ogni giorno secondo un piano di vera e propria pulizia etnica che la comunità internazionale non intende fermare.

Di fronte a tutto ciò non può che destare indignazione il silenzio del sindaco Conti che neanche una parola di cordoglio ha espresso; mentre i partiti che lo sostengono continuano a propagandare i lanci di “aiuti umanitari” della 46a Aerobrigata, pura propaganda bellicista per coprire il genocidio.

Ma di fronte alla vicenda di questa ragazza non bastano neanche le frasi di circostanza. Occorrono azioni concrete a partire dalla rottura da parte degli Enti locali dei rapporti con le aziende israeliane come quelli delle Farmacie Comunali di Pisa con l’azienda Teva. Occorre dire basta alle ipocrisie e agli opportunismi: come è tollerabile che il Presidente della Regione Giani, la Giunta regionale e i partiti di centrosinistra che lo sostengono non abbiano fatto alcuna azione per rimuovere Marco Carrai, console onorario di Israele, dalla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Meyer? Lo stesso Carrai che è ai vertici di Toscana Aeoporti da anni con il voto favorevole di tutti i soci pubblici.

Servono coerenza e azioni concrete, ognuno nel proprio ambito e per quanto di propria competenza.

Per questo sosteniamo l’appello e la petizione lanciata da mesi a livello regionale per la rimozione di Carrai rispetto alla quale l’unica risposta di Giani è stato il silenzio, già di per sé una gravissima risposta.

Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia di Marah e a tutte le famiglie palestinesi colpite da questa violenza senza fine e rilanciamo il sostegno alla mobilitazione a sostegno del popolo palestinese che lotta ieri come oggi per il proprio diritto ad esistere.

Una città in comune – Pisa

