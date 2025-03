Non escludere Pisa dalla Indagine Epidemiologica area SIN – Approvata mozione in commissione comunale

Indagine Epidemiologica area SIN: Pisa non sia esclusa dallo studio. Mozione approvata in Prima Commissione Consiliare Permanente

Giovedì 6 marzo 2025, la Prima Commissione Consiliare Permanente ha approvato all’unanimità una mozione di grande importanza che sarà discussa e votata nel Consiglio comunale di lunedì 10 febbraio: chiede alla Regione Toscana che il territorio del Comune di Pisa e la sua popolazione siano inseriti nello studio finanziato dal PNRR per “la valutazione dell’esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e Pfas ed effetti sanitari con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili”, studio che per ora copre solo Livorno e Collesalvetti, mentre le sostanze inquinanti di cui deve indagare probabilmente hanno effetti anche sulla nostra città.

La notizia della esistenza di questo studio, ad oggi non ancora iniziato (e questo è un problema perché, essendo finanziato dal PNRR, deve esser terminato entro il 2026), era stata data dal Direttore generale Area Prevenzione Igiene e Sicurezza della ASL Toscana Nord-Ovest in occasione della seduta congiunta delle Commissioni Ambiente di Pisa, Livorno e Collesalvetti, chiesta dal nostro gruppo consiliare insieme con le liste di cittadinanza e della sinistra degli altri 2 comuni interessati, che sono all’opposizione delle rispettive amministrazioni.

Grazie agli approfondimenti svolti in Prima Commissione Consiliare Permanente con l’audizione della amministrazione comunale è emerso che lo studio è circoscritto ai soli territori di Livorno e Collesalvetti perché il sito inquinato non ricade nei confini amministrativi di Pisa, anche se è limitrofo.

Si tratta di una scelta evidentemente sbagliata in quanto gli agenti inquinanti non trovano nei confini amministrativi barriere alla loro diffusione, e i loro effetti possono quindi colpire anche fuori da Livorno e Collesalvetti. A questo si aggiunge che negli anni a più riprese la cittadinanza residente nelle località di Calambrone, Tirrenia e San Piero a Grado si è lamentata per le forti maleodoranze provenienti dall’area industriale e portuale di Livorno. E proprio in virtù delle lamentele condivise della cittadinanza di Pisa, Livorno e Collesalvetti si è deciso di avviare un percorso congiunto delle commissioni ambiente dei tre comuni per affrontare la questione.

Da qui, prima la richiesta urgente inviata in questi giorni dal Comune di Pisa alla Regione Toscana per ampliare lo studio anche al Comune di Pisa, “affinché ne derivi un quadro più esaustivo e scientificamente fondato sugli effetti delle emissioni inquinanti nelle aree coinvolte, con l’obiettivo di adottare misure di prevenzione e tutela della salute pubblica basate su evidenze più complete alla luce dell’evidente coinvolgimento anche della popolazione del territorio del Comune di Pisa nelle aree coinvolte”. E poi la mozione approvata ieri alla unanimità dalla Prima Commissione Consiliare Permanente con la quale si impegnano il Sindaco e la Giunta: “a mettere in atto ogni ulteriore azione ritenuta valida per ottenere l’inclusione della popolazione del territorio del Comune di Pisa nelle aree coinvolte; a proporre ai Comuni di Collesalvetti e Livorno di avanzare la suddetta richiesta anche in forma congiunta in linea con il percorso che si sta portando avanti”.

Viene anche impegnato il Presidente del Consiglio comunale a trasmettere ai comuni di Livorno e Collesalvetti, alla Regione Toscana, ad Arpat, alla ASL e al Ministero competente la mozione stessa.

Crediamo che lunedì, con l’approvazione che ci aspettiamo da parte del Consiglio comunale, sarà ottenuto un risultato importante, non solo per Pisa ma anche per un nuovo modo di pensare l’amministrazione dei territori, costruendo sinergie e non competizioni. Un modo che proponiamo da anni.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

