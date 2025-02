Non un’ora di assistenza in meno

Questo pomeriggio abbiamo partecipato all’assemblea pubblica promossa dai docenti, assistenti e genitori contro i tagli dell’assistenza specialistica

A distanza di mesi ancora non sono arrivate conferme per le coperture di questo servizio essenziale fino a fine anno. Abbiamo ribadito ancora una volta la nostra disponibilità e il nostro sostegno alla lotta affinchè per quest’anno scolastico, ma sopratutto per gli anni a venire le Istituzioni, dal Governo alla Regione, stanzino tutti i soldi necessari per coprire il fabbisogno stabilito dai Glo nelle scuola a fine anno. L’assemblea partecipata anche oggi ha ribadito che continueranno le azioni perché sia garantito il diritto allo studio per gli studenti disabili a Pisa, come a Livorno e in ogni altra città d’Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...