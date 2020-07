Nota congiunta dei 4 capigruppo di minoranza in merito all’iter per l’approvazione del piano strutturale

La maggioranza di destra sta provando un vero e proprio colpo di mano sul Piano strutturale solo per le esigenze di campagne elettorale imposte dal voto di settembre al Comune di Cascina.

La giunta sta imponendo il voto su questo atto fondamentale di programmazione la prossima settimana quando ad oggi ai consiglieri comunali non è stato dato neppure l’accesso alla documentazione. Siamo davanti ad un fatto gravissimo ed ad una ferita rispetto alla vita democratica cittadina. Non si garantisce né partecipazione né informazione sullo strumento urbanistico più importante per la città. In due o tre sedute di commissione si vuole liquidare il tutto per impedire qualsiasi discussione, analisi e confronto impedendo così di poter presentare proposte alternative e senza poter approfondire gli atti e chiedere audizioni e analisi.

Tutto ciò è gravissimo perché lede la partecipazione dei consiglieri e quella degli stessi cittadini che non hanno potuto in alcun modo potuto partecipare all’iter, rendendo impugnabile ed eventualmente illegittimo tale atto.

Si umilia il consiglio comunale e la sua funzione in nome della pura propaganda elettorale, e a pagarne le conseguenze è la democrazia, il coinvolgimento democratico e si perde un’occasione per dare uno strumento alla città per paura cialtroneria e arroganza. Non siamo disponibili a sopportare un simile atto di arroganza e di prepotenza ancora una volta espressione di una giunta debole che sta riducendo sempre più gli spazi di agibilità dentro e fuori il consiglio comunale.

Gabriele Amore

Ciccio Auletta

Matteo Trapani

Antonio Veronese

