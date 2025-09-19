Nuova Base militare a Pisa: i 7 milioni di euro promessi a Coltano per compensazioni non esistono.

In consiglio comunale di Pisa, grazie ad una interpellanza della coalizione Diritti in comune, è emersa la montagna di bugie e propaganda con cui si cerca di portare avanti il progetto della nuova base militare nel cuore del Parco di San Rossore e a Pontedera: una infrastruttura di 140 ettari che devasterà il nostro territorio, per un costo pari ad oltre mezzo miliardo di euro.

Il sindaco Conti lo scorso 5 marzo, in occasione della presentazione del masterplan di riqualificazione per il borgo di Coltano, ribadiva l’esistenza di “un finanziamento di 7 milioni di euro come opere di compensazione previste dal progetto della base dei Carabinieri che riguarderà il recupero della Stazione radio di Guglielmo Marconi di proprietà demaniale e delle Stalle del Buontalenti di proprietà regionale”.

Una grande bufala quella delle “compensazioni” che in maniera bipartisan Governo, Regione, Comune di Pisa e Ente Parco ribadiscono da anni per provare ad irretire la cittadinanza e far “digerire” questa nuova mega militarizzazione del nostro territorio tutta interna.

Pur rifiutando in maniera assoluta la logica delle compensazioni, sappiamo che le bugie hanno le gambe corte e quella dei 7 milioni di euro per la riqualificazione degli immobili abbandonati è una colossale operazione propagandistica.

Il sindaco Conti, incalzato dai nostri puntuali quesiti in aula, ha dovuto smentire sé stesso e tutta la cortina fumogena diffusa in questi anni. Non esiste alcun documento ufficiale che preveda uno stanziamento di 7 milioni per le compensazioni a Coltano. Ma non solo. Non è ad oggi stata stanziata alcuna cifra dal governo con questo fine, tanto che lo stesso Sindaco tra l’imbarazzato e l’imbarazzante ha detto che auspica che nella prossima legge di bilancio il Governo stanzi qualcosa.

Senza dimenticare l’altra parte delle bufala raccontata sulle compensazioni, ovvero i 120 milioni di euro promessi per la bonifica dell’area Cisam e che in teoria dovrebbero precedere qualsiasi opera prevista nell’area dell’ex reattore nucleare militare. Anche di questi finanziamenti ad oggi non vi è traccia.

Nonostante i silenzi e le omissioni di tutti gli enti coinvolti che hanno alzato un vero e proprio muro di gomma su questo progetto, l’unica cosa certa, scoperta negli scorsi mesi grazie ad un incessante lavoro di inchiesta, è che ad oggi sono già stati stanziati 8,2 milioni di euro solo per avviare la progettazione del primo lotto della nuova base, lotto che costerà € 250.810.183,56, a cui vanno aggiunte le risorse per la progettazione definitiva ed esecutiva, ad oggi non ancora quantificate.

Non è ancora chiaro se questa cifra è inclusa o si aggiunge allo stanziamento di 20 milioni di euro approvato con il Dl Infrastrutture del 2024 per avviare la contabilità speciale a disposizione del commissario straordinario Massimo Sessa.

Non va dimenticato, infine, che questa operazione è diventata un vero e proprio appaltificio grazie all’emendamento approvato con la legge di bilancio nel dicembre del 2024 con cui si è dato un nuovo ingiustificato potere al Commissario straordinario dell’opera, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per realizzare questa nuova infrastruttura militare. Si è prevista, infatti, la possibilità di affidare incarichi ad esperti esterni all’amministrazione pubblica in deroga alle Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 7 Dlgs 165 del 2001) e in deroga ai meccanismi di revisione per il contenimento della spesa pubblica (art. 5 comma 9 del DL n. 95/2012). Il Commissario Straordinario ha quindi la possibilità di affidare incarichi a 5 esperti, a suo piacimento, per importi per ciascuno fino a 50mila euro annui. Se pensiamo all’orizzonte della durata dei lavori, indicato in 10 anni nella Commissione parlamentare, possiamo facilmente calcolare un potenziale aumento dei costi per la cittadinanza di altri 2 milioni e mezzo di euro nella disponibilità e nella discrezionalità di una sola persona.

Grazie a questa ennesima iniziativa in consiglio comunale rilanciamo la nostra ferma e coerente opposizione alla realizzazione in qualsiasi luogo di una nuova base militare che con l’appoggio trasversale del centrodestra e del centrosinistra ha l’obiettivo di rafforzare la provincia di Pisa come polo strategico delle operazioni militari del nostro paese, spendendo più di mezzo miliardo di euro per l’economia di guerra.

Per noi non ci sono zone franche né spazi buoni per questa base militare. E lo diciamo dal primo minuto per l’enorme impatto che avrebbe su un territorio già saturo di strutture militari, lo diciamo perché queste risorse pubbliche si devono utilizzare per le priorità sociali di questa città (scuola, casa, lavoro, transizione ecologica) e non per costruire una infrastruttura per la guerra. Lo diciamo perché pensiamo che ci sia un collegamento inscindibile tra questione democratica, pace e ambiente e non siamo disponibili ad accettare alcun tipo di investimento in economia di guerra nella prossima finanziaria. Invitiamo infine Conti a non fare dichiarazioni mendaci, ma di inviare una richiesta ufficiale per avere tutta la documentazione disponibile relativa alla progettazione della nuova struttura militare.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...