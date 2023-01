Nuova Base Militare: vogliamo trasparenza. Question time domani in consiglio sulla nuova data del tavolo interistituzionale

È passato un mese da quando il Sindaco Conti, accompagnato dal consigliere regionale di Fratelli di Italia Diego Petrucci, ha incontrato il Ministro Crosetto e il Generale Antonio Conserva per discutere a porte chiuse della futura Base Militare che dovrebbe occupare un altro pezzo importante del Territorio Comunale Pisano.

Secondo quando annunciato a mezzo stampa nei prossimi giorni dovrebbe essere riconvocato il tavolo interistituzionale che comprende anche i presidenti di Regione Toscana, della Provincia di Pisa e del Parco Regionale di Migliarino e San Rossore che ancora è pienamente interessato dalla possibile occupazione militare.

Crediamo e per questo chiediamo che la discussione sul futuro della città, che vorrebbe essere stravolto per presunti “interessi di difesa nazionale”, sia riportato nelle sedi più opportune, ovvero nelle sedi istituzionali.

Per questo abbiamo depositato un question time a cui verrà data risposta nel consiglio comunale di domani, martedì 17 gennaio, per sapere esattamente quando si svolgerà il tavolo. Continuiamo così a vigilare ed operare affinchè il processo sia trasparente e i relativi documenti, eventuali nuove proposte progettuali, siano immediatamente rese pubbliche e condivise con la cittadinanza tutta.

Da parte nostra non smetteremo mai di dire e di chiedere che il governo ritiri i decreti relativi alla realizzazione di una nuova dannosa e inutile infrastruttura militare e che le istituzioni locali prendano atto di quanto continuamente espresso dagli abitanti di Coltano, ma in generale anche da Pisa e da tanti e tanti sparsi in tutta Italia, e neghino il consenso allo sfruttamento del nostro territorio per fini bellicisti e militaristi.

Una città in comune

Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...