Nuova cementificazione a Cisanello: no agli interessi immobiliari per moltiplicare servizi sanitari privati, sì al verde pubblico

Abbiamo espresso oggi in Seconda Commissione Consiliare Permanente la nostra assoluta contrarietà alla proposta di variante urbanistica richiesta tramite una procedura semplificata da parte del colosso edile Carron per costruire nell’area verde compresa tra via Pungilupo, via Frascani e via Paradisa anche un centro diagnostico privato accanto alle 2 RSA, da 160 posti che la stesa azienda realizzerà con la convenzione approvata dal Comune nel 2023.

In base a questa convenzione il 50% del lotto non destinato alla nuova edificazione deve essere ceduto al Comune come area di verde pubblico e spazi di sosta.

Ma gli appetiti della Carron non sembrano fermarsi: viene richiesta una variante che prevede l’ennesima nuova cementificazione per servizi sanitari privati al posto del verde pubblico, che fino ad oggi ha usufruito di una procedura semplificata.

Si è scelto quindi di privilegiare gli interessi immobiliari di un colosso del mattone per realizzare un nuovo edificio da destinare ad un centro diagnostico privato, quindi una richiesta di un privato per interessi privati anziché tutelare una area di verde pubblico che avrebbe una funzione sociale e ambientale per gli abitanti delle zone residenziali limitrofe e anche per tutte le persone che usufruiranno dei servizi della RSA.

Per noi la scelta è chiara e riteniamo che la proposta di variante vada bocciata senza se e senza ma. Chiediamo che la Giunta Conti si assuma le proprie responsabilità e dica chiaramente, prima che la proposta di delibera arrivi in commissione urbanistica, e quindi in consiglio comunale, quale è la sua posizione: dare spazio, cementificando una area verde, agli interessi della sanità privata o tutelare la funzione sociale del verde pubblico sempre più importante nelle nostre città?

E, quindi, fare l’interesse di chi la città la vive o di chi se la compra?

Per questo sosteniamo le osservazioni che tanti cittadini e cittadine ed associazioni hanno avanzato in queste settimane per respingere la richiesta di variante del gruppo Carron.

Sono tante le persone che hanno sottoscritto osservazioni e richieste al comune, che vivono il quartiere e che vedono, sotto i loro occhi, crescere l’erosione del verde in favore del cemento e del mattone. Le persone lo hanno capito: cementificare ha un costo, pagato in termini di vivibilità.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

