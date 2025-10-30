Nuova cementificazione a Cisanello: per soddisfare interessi privati la destra calpesta la democrazia consiliare. Mozione di sfiducia per il Presidente Ciavarrella

Presenteremo una mozione di sfiducia nei confronti del leghista Angelo Ciavarrella, Presidente della Prima Commissione Consiliare Permanente. Infatti è inaccettabile quanto avvenuto nella seduta di ieri mercoledì 29 marzo: con il voto favorevole dello stesso Presidente, che dovrebbe svolgere una funzione di garanzia per lo svolgimento dei lavori, la maggioranza ha approvato una mozione d’ordine per imporre il voto su una proposta di variante urbanistica tramite procedura semplificata, interrompendone la discussione.

La variante interessa l’area verde tra via Pungilupo, via Frascani e via Paradisa ed è stata proposta dal colosso edile Carron per costruire un centro diagnostico privato oltre alle 2 RSA da 160 posti che la stessa azienda realizzerà con convenzione approvata dal Comune nel 2023.

Si è imposto così il voto senza alcun approfondimento. Si tratta di un fatto gravissimo che costituisce un precedente veramente preoccupante per la democrazia della nostra città. Le commissioni consiliari, in base al Regolamento del Consiglio comunale hanno una funzione istruttoria che è stata letteralmente calpestata dalle azioni della maggioranza. E’ importante ricordare che il materiale della variante è stato fornito ai commissari solo 48 ore prima dello svolgimento della prima seduta della commissione su questo argomento: oltretutto si tratta di una pratica complessa con numerose osservazioni di cittadine e cittadini, e impatti importanti per il quartiere di Cisanello come abbiamo evidenziato più volte.

E’ un golpe bianco in cui l’unica cosa che la maggioranza ha voluto tutelare sono gli interessi dell’azienda privata che vuole realizzare questo nuovo edificio su una area verde. E’ evidente che a questa maggioranza non è chiara la differenza tra un consiglio comunale che ha come obiettivo la tutela dell’interesse pubblico e dei bisogni della cittadinanza e di un consiglio di amministrazione che ratifica le decisioni che servono solo agli interessi privati.

Con un colpo di mano, si è scelto di privilegiare gli interessi immobiliari di un colosso del mattone per realizzare un nuovo edificio da destinare ad un centro diagnostico privato, quindi una richiesta di un privato per interessi privati anziché tutelare una area di verde pubblico che avrebbe una funzione sociale e ambientale per gli abitanti delle zone residenziali limitrofe e anche per tutte le persone che usufruiranno dei servizi della RSA.

Sono tanti i cittadini, le cittadine e le associazioni che hanno avanzato osservazioni in queste settimane per respingere la richiesta di variante del gruppo Carron, persone che vivono il quartiere e che vedono, sotto i loro occhi, crescere l’erosione del verde in favore del cemento e del mattone.

E non è un caso che parta da cittadini e cittadine: Pisa oggi è nuovamente allagata, nelle strade non si cammina e questo è tutto parte dello stesso problema. Le persone hanno capito che la cementificazione crea danni alla qualità dell’abitare e del vivere, ma la destra non sente e anzi mette a tacere con una violenza istituzionale decisamente antidemocratica facendo una propaganda di green washing che mostra alla prima pioggia ciò che si prova a nascondere.

Noi stiamo con i cittadini e le cittadine che vogliono mantenere l’area verde, e useremo tutti gli strumenti per tutelare le forme democratiche all’interno del Consiglio comunale, che ieri sono state sabotate dalla destra. Su questo chiediamo che sia annullato il voto della Commissione di ieri e chiediamo al Presidente del Consiglio di intervenire urgentemente.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

