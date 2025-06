Nuova direzione sociale: sulla revoca dirigenziale mobilità volontaria le opposizioni si rivolgono all’ANAC e chiedono annullamento dell’atto

Dopo la contestata delibera di uscita dalla Società della Salute, il settore sociale del Comune di Pisa è ancora nel caos. Già nei giorni scorsi le opposizioni avevano lanciato l’allarme sulla mancanza di risorse, organizzazione e personale per reggere la presa in carico di tutte le funzioni sulle spalle del Comune, dopo l’uscita da SDS e adesso, sulla riorganizzazione amministrativa della nuova direzione “Sociale – Disabilità”, arriva una segnalazione formale all’Autorità Nazionale Anticorruzione (prot. 0070815 del 12/06/2025) firmata dai consiglieri de La città delle persone Paolo Martinelli ed Emilia Lacroce, e dai consiglieri Matteo Trapani (Partito Democratico), Luigi Sofia (Sinistra Unita) e Ciccio Auletta (Diritti in Comune: UCIC – PRC), in merito alla revoca della procedura di mobilità volontaria per un funzionario amministrativo.

Al centro della vicenda il provvedimento dirigenziale n. 1029 del 30 maggio 2025, con cui è stata annullata la selezione pubblica per un posto a tempo indeterminato nell’area funzionari ed elevata qualificazione, proprio per la nuova direzione dedicata alla disabilità.

“Una decisione assolutamente anomala – dichiarano i consiglieri – e priva di una chiara giustificazione, che conferma la mancanza di chiarezza e trasparenza sulla strategia della giunta Conti su come gestire i servizi dopo l’abbandono di SDS. La revoca è stata motivata con l’articolo 21 quinquies della l. 241/1990, ma finora non sono stati forniti dettagli concreti su tali circostanze. Considerata la nostra segnalazione all’ANAC – proseguono – e tenuto conto dei possibili contenziosi che la revoca potrebbe generare a carico dell’amministrazione, chiediamo l’immediata revoca del provvedimento e il ripristino della procedura di selezione. Riteniamo gravi le dichiarazioni degli esponenti della giunta che rivendicano un “rapporto fiduciario” tra il dirigente e il nuovo funzionario, in quanto non previsto dalle normative vigenti, e che non sussista alcuna motivazione di interesse pubblico per aver revocato la selezione che sin dall’inizio è stata portata avanti invece in parallelo rispetto a quella del nuovo dirigente, cambiando poi indirizzo in dirittura d’arrivo.

La scelta di bloccare il reclutamento di personale qualificato in un settore così cruciale, infatti, rischia di compromettere ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai cittadini più fragili”.

Un atto che, secondo i promotori della segnalazione, rappresenta l’ennesima dimostrazione di scarsa programmazione e cattiva gestione.

Si attende ora una risposta da parte dell’amministrazione comunale, mentre cresce la preoccupazione per le sorti di un comparto che dovrebbe essere al centro delle priorità politiche e amministrative. I consiglieri firmatari, inoltre, fanno sapere che oggi hanno inviato una richiesta al segretario generale e responsabile prevenzione corruzione e trasparenza per l’annullamento in autotutela del provvedimento.

