Nuova palestra al Cep: lavori in grandissimo ritardo a rischio il finanziamento PNRR. Giovedì un question time in consiglio comunale

Sulla conclusione della realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente al Cep in forza dei finanziamenti del PNRR – NEXT GENERATION EU – piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si addensano pesanti nubi e serve la massima chiarezza nei confronti della cittadinanza. Per questo abbiamo depositato un question time che sarà discusso in apertura della seduta del consiglio comunale di giovedì 12 febbraio.

I fondi arrivati con il PNRR sicuramente hanno rappresentato un’opportunità per il paese, ma rischiano allo stesso tempo di portare numerosi problemi, soprattutto quando gli appalti non sono gestiti con chiarezza e secondo i tempi.

La vicenda della nuova palestra al CEP ci aveva già visto richiedere al Comune un maggior ascolto nei confronti del quartiere che chiedeva sostanzialmente di rimodulare quell’intervento, considerato comunque troppo impattante.

Oggi torniamo a doverci occupare dell’esito – o meglio dei possibili esiti – di questo appalto.

Infatti, lo scorso 12 gennaio è stato avviato il procedimento di risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice, la BEGEN Infrastrutture S.r.l., che sta realizzando l’edificio. Fatto che secondo gli uffici comunali avrebbe comportato di perdere il finanziamento pubblico PNNR di circa 3,5 milioni visto che le previsioni di finanziamento legate ai bandi PNRR hanno stringenti condizioni legate alla tempistica di completamento degli appalti stessi, pena la revoca dei finanziamenti ottenuti per realizzarli.

Da qui l’avvio di una procedura di un accordo bonario per evitare il contenzioso giudiziario. Ma nonostante questo vi sono comunque pensati ritardi nell’esecuzione dell’opera. Infatti le opere iniziate il 30 ottobre del 2024 sono state terminate l’11 dicembre 2025 e quindi, secondo il cronoprogramma, ciò che doveva essere realizzato in 183 giorni è stato realizzato in 405 giorni.

Il problema e le criticità di questo appalto sono quindi note da tempo all’amministrazione comunale e vengono da lontano, ma ora tutti i nodi vengono al pettine.

Infatti, oltre i suddetti ritardi, mancano numerose opere: l’impermeabilizzazione agli infissi, tutti gli impianti elettrici compreso quello fotovoltaico, quello idrico-sanitario, quelli meccanici. Intervento che secondo le previsioni chiedono almeno altri 203 giorni, quindi andando ben oltre la scadenza del 28 gennaio 2026 prevista da cronoprogramma per l’ultimazione dei lavori. Da qui l’accordo tra il Comune e l’impresa sarebbe quello di prevedere uno slittamento al 31.03.2026 come termine ultimo dei lavori e del 30.06.2026 come termine ultimo per il collaudo e la rendicontazione. In base all’Accordo di finanziamento del PNRR invece non si potrebbe superare la scadenza del 2 marzo per ultimare i lavori, e quella del 30 giugno per il collaudo e la rendicontazione.

Quindi, come si legge nei documenti comunali: “il nuovo programma dei lavori deve essere tempestivamente inviato al Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri a cura del RUP, al fine di verificare la possibilità di evitare la revoca del finanziamento ministeriale PNRR, in quanto al momento la soluzione di prolungamento dei termini di ultimazione prospettata fra le parti, peraltro già richiesta, alla struttura ministeriale titolare della Misura non è stata espressamente autorizzata o comunque seguita da una specifica presa d’atto”.

Per questo abbiamo depositato un question time con il quale chiediamo se il Ministero ha accolto la proposta di accordo bonario tra il Comune e la ditta realizzatrice dei lavori, in base alla delibera di Giunta dello scorso 5 febbraio, superando o meno così i rischi in cui incorre l’amministrazione comunale rispetto all’effettivo avanzamento dell’appalto e al finanziamento.

Al contempo porteremo la questione in commissione consiliare per capire cosa non ha funzionato in questo appalto, i motivi dei ritardi, e come si è arrivato prima al procedimento di risoluzione del contratto e poi all’accordo bonario e l’attuazione dello stesso, visto che ormai siamo a metà febbraio e mancherebbe meno di un mese e mezzo alla conclusione dei lavori, qualora il Ministero approvasse questa proroga.

Le domande da rivolgere al Comune sono molte e riguardano soprattutto le possibili conseguenze e strategie d’uscita da situazioni gravemente problematiche come quelle che si potrebbero verificare se non sono rispettati gli accordi. Su questo Sindaco e Giunta dovranno dare adeguate garanzie alla città.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

