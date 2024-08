Nuova pista di Peretola: aumentano ancora i costi. I soci pubblici chiedano la cancellazione dell’opera

Le 15 pagine di integrazioni richieste dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al progetto della nuova pista di Peretola da 2.200 metri non sono una sorpresa e hanno confermato ancora una volta tutte le ragioni della nostra coerente contrarietà a questa grande opera.

E neanche il summit a Roma a cui hanno partecipato nelle scorse settimane il Presidente della Regione Giani, i rappresentanti della Giunta comunale di Firenze e i vertici di Toscana Aeroporti per trovare un modo di forzare ancora una volta norme e regole per realizzare la nuova infrastruttura da centinaia di milioni di euro pubblici devastando la piana fiorentina, può mutare la realtà dei fatti, ovvero l’irrealizzabilità dell’opera.

Non è un caso che a seguito delle nuove prescrizioni si inizi a discutere di un aumento consistente delle risorse per costruire la nuova pista. Le previsioni di circa 300 milioni di euro, come era ampiamente prevedibile, lieviterebbero senza che ad oggi ci sia una previsione definita da parte della società.

Tutto questo è sempre più inammissibile:

le risorse pubbliche non vanno sprecate a vantaggio di interessi privati, ma per la vera priorità dei nostri territori, ovvero il potenziamento del trasporto ferroviario, a partire dalla linea Pisa-Firenze.

E come se questo non bastasse, da settembre del 2023 Toscana Aeroporti si rifiuta di venire in Commissione di Controllo e Garanzia a Pisa per discutere del masterplan e degli investimenti che intende fare. Un comportamento arrogante ed inaccettabile.

Da tempo, insieme a movimenti e associazioni, chiediamo di tutelare il territorio, la salute delle persone, il futuro del polo scientifico e lo sviluppo del parco “promesso” nella piana fiorentina.

Rilanciamo la nostra opposizione alla realizzazione della nuova pista, e la nostra idea di un sistema aeroportuale che rispetti davvero l’interesse pubblico secondo alcuni pronuncipi fondamentali: difesa del lavoro, tutela del territorio e un modello di infrastrutture capace di coniugare il diritto alla mobilità e la lotta al cambiamento climatico.

Ciccio Auletta – consigliere comunale Diritti in comune

