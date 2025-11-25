Nuova Pista Peretola: giovedì discussione a tema in Consiglio comunale a Pisa. Con la nostra mozione chiediamo che il Comune si unisca al ricorso al TAR contro l’opera

La nuova pista di Peretola sarà al centro della seduta del Consiglio comunale di giovedì 27 novembre. E’ grazie alla nostra iniziativa che questo avviene, dato che si discuterà la mozione, depositata dal nostro gruppo consiliare addirittura nell’aprile del 2024, contro la realizzazione di questa grande opera. Alla luce della recente pubblicazione del Decreto VIA-VAS sul progetto, la discussione è ancora più urgente e importante.

La propaganda e le forzature bipartisan di centrodestra e centrosinistra, finalizzate a portare avanti quest’opera solo per soddisfare i grandi interessi privati di Corporacion America, non possono nascondere le criticità di un intervento che ha impatti ambientali pesantissimi sul territorio della Piana Fiorentina.

Nel Decreto VIA-VAS si legge infatti che: 1) le misure di mitigazione non permettono di escludere che il Piano di Sviluppo Aeroportuale determinerà incidenze significative/negative sul Sito Natura 2000 “Stagni della Piana fiorentina e pratese” e sui suoi obiettivi di conservazione; 2) l’impatto ineliminabile sarà dovuto in particolare ad un’interferenza funzionale e ad una sottrazione diretta permanente di Habitat Comunitari e di specie; 3) il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato alla risposta positiva da parte della Commissione Europea sulla richiesta di deroga alla Direttiva Habitat richiesta da Toscana Aeroporti.

Deroga che, lo ricordiamo, può verificarsi solo se “un piano o un progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” (così recita la Direttiva Habitat). Deroga che Toscana Aeroporti ha chiesto perché proprio dal suo Studio di Incidenza emerge come le misure di mitigazione che propone “non eliminano l’azione di interferenza funzionale e di sottrazione diretta permanente di habitat Comunitari e di sottrazione, in parte permanente, di habitat di specie”, deducendo che le “incidenze negative residue incidano significativamente sull’integrità del Sito e sulla modalità/tempistica/efficacia di raggiungimento degli obiettivi di conservazione del Sito stesso”.

Ancora una volta è chiaro come la nuova pista di Peretola sia in contrasto assoluto con la preservazione di quegli habitat naturali che forniscono molteplici servizi alla società umane: dalla regimazione delle acque contro il pericolo di alluvioni allo stoccaggio di carbonio nel suolo, dalla mitigazione del clima alla conservazione della biodiversità: tutti elementi che non sono compensabili.

La scienza del clima è infatti chiara sul fatto che non è più possibile continuare con lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali se vogliamo mantenere abitabile il nostro unico pianeta. Ne va della nostra stessa sopravvivenza come civiltà. E’ necessario un cambio di passo importante nel nostro modo di usare le risorse naturali. Le nuove opere possono solo essere migliorative dello stato di conservazione del suolo e degli habitat se vogliamo continuare a vivere in prosperità e sicurezza.

Ma non solo: quest’opera è in aperto contrasto anche al Parco Agricolo della piana fiorentina, di cui si stanno iniziando a realizzare i primi passi proprio nell’ottica di un’economia a sostenibilità rigenerativa con effetti positivi anche dal punto di vista della lotta, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Riteniamo necessario che il Comune di Pisa si schieri pubblicamente con tutti quegli altri enti locali che da anni lottano contro questa mega speculazione, tanto più che il Comune di Pisa, come la Regione Toscana, è socio di Toscana Aeroporti e quindi direttamente coinvolto nelle decisioni inerenti il masterplan della società.

Per questo, nella mozione che abbiamo depositato, nel ribadire l’assoluta contrarietà al progetto per la nuova realizzazione della pista di Peretola da parte del Consiglio comunale, impegniamo il sindaco di Pisa a chiedere di: 1) convocare una riunione dei soci pubblici per portare questa posizione condivisa sia in sede di Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, attraverso i propri rappresentanti, sia nell’assemblea dei soci per eliminare il progetto della pista dal nuovo Masterplan di Toscana Aeroporti; 2) aprire un confronto istituzionale con tutti i soggetti competenti a partire dal Ministero e dai Comuni interessati affinché si rafforzino i collegamenti ferroviari tra Firenze e l’aeroporto di Pisa Galilei, chiedendo di utilizzare le risorse pubbliche previste per la nuova pista di Peretola per finanziare urgentemente il progetto di potenziamento della linea Pisa-Firenze, e dei collegamenti tra la costa e le restanti parti della Regione; 3) attivare immediatamente tutte le procedure necessarie a fare ricorso al TAR contro il progetto di nuova pista, raccordandosi anche con i Sindaci dei Comuni che esprimono questa stessa intenzione e attivando anche gli uffici del nostro Comune perché si raccordino a loro volta con gli uffici degli stessi Comuni.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

