Nuova pista Peretola: Toscana Aeroporti ci riprova. La Regione chiarisca subito la propria posizione

Recovery fund e territori: no a grandi infrastrutture, sì alla mobilità sostenibile

Ne parliamo con: - Gabriele Mariani (candidato sindaco, Milano in Comune), - Tiziana Nadalutti (Una città in comune Pisa), - Alessandro Porchetta (consigliere comunale, Diritti in Comune Ciampino), - Antonio Mazzeo (militante ecopacifista No ponte sullo stretto di Messina) Coordina: Ciccio Auletta (consigliere comunale, Diritti in comune Pisa) ------------------------- Il Recovery fund dovrebbe essere uno strumento per uscire dalle politiche neoliberiste che hanno devastato i territori e distrutto le politiche sociali. La mobilità è un settore strategico sul piano economico, ma anche sul piano dei diritti. A seconda di come pensiamo la mobilità, cambiamo il tessuto territoriale, il paesaggio e l’economia, acceleriamo o meno il cambiamento climatico, diamo o meno a tutte e a tutti la possibilità di accedere al lavoro e ai servizi in modo sostenibile, per l’ambiente e per la salute e la vita delle persone. Proporre grandi opere infrastrutturali finanziandole con il Recovery fund significa non solamente proseguire con le politiche neoliberiste che hanno prodotto i danni qui ricordati e che stanno sotto i nostri occhi, ma aprire a grandi manovre economiche e finanziarie, con grandi rischi speculativi e di infiltrazioni criminali nell’economia pubblica. La mobilità sostenibile deve essere invece il criterio guida da utilizzare per decidere cosa e come finanziare anche la mobilità all’uscita dalla pandemia.