Nuova riorganizzazione dei servizi socio-sanitari: dopo 6 mesi di sedute non esiste alcun verbale della Conferenza zonale dei Sindaci. Inviata formale diffida

Delle sedute della Conferenza zonale dei sindaci – che da quando è stata deliberato lo scioglimento della Società della Salute il primo agosto del 2025 ha assunto un ruolo ancora più strategico per la definizione delle linee di indirizzo della programmazione socio-sanitaria territoriale e la riorganizzazione del modello gestionale dei servizi – non c’è alcun verbale pronto dalla prima seduta del mese di Settembre ad oggi.

È questa l’anomalia clamorosa che emerge da una nostra richiesta di accesso agli atti con la quale abbiamo chiesto i verbali delle riunioni della Conferenza per poter essere a conoscenza delle discussioni in corso e delle decisioni assunte in merito alla riorganizzazione dei servizi socio- sanitari e socio- assistenziali.

Nella risposta del Dirigente del Comune ci viene chiesto di “attendere”, perché i Sindaci stanno esaminando le bozze e consegneranno i verbali solo dopo l’approvazione, bontà loro. Questo significa che le riunioni della Conferenza vengono svolte senza aver approvato le decisioni assunte nelle riunioni precedenti, con una palese violazione della normativa sulla trasparenza e sull’operato della pubblica amministrazione. La corretta verbalizzazione delle sedute di un organo collegiale della Pubblica Amministrazione è un atto dovuto, necessario per attestare la regolarità delle decisioni assunte, la validità delle votazioni e la trasparenza dell’azione amministrativa.

Ad oggi, invece, dopo sei mesi non c’è neppure un verbale pronto nonostante le numerosissime riunioni svolte: una omissione gravissima, che impedisce il controllo democratico dei soggetti istituzionali, della cittadinanza e di chiunque abbia un interesse legittimo.

Per queste ragioni abbiamo inviato una diffida formale al Presidente della Conferenza dei Sindaci, Michele Conti, e a tutti gli altri sindaci della Conferenza per regolarizzare la situazione e ci riserviamo di fare tra 15 giorni una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora non si procedesse in tale direzione.

A fronte di questa conduzione di un organismo istituzionale, ci chiediamo dove stia la trasparenza in un simile modo di operare e come sia possibile far funzionare un simile organismo di seduta in seduta in assenza di verbali.

I verbali di organismi istituzionali come la stessa Conferenza zonale non sono orpelli ma gli strumenti basilari di funzionamento e che consentono di esercitare un controllo e una verifica anche esterna sulle decisioni assunte, e sulle posizioni espresse dai singoli Comuni su temi di vitale importanza per la salute pubblica.

Chiediamo immediatamente a tutti i sindaci della Conferenza zonale, a partire dal Sindaco di Pisa Michele Conti che la presiede, perché si sta procedendo in questa maniera opaca ed assolutamente anomala.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

