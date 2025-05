Nuove ordinanze sul “decoro” di Conti: il lupo perde il pelo ma non il vizio

Il sindaco Conti continua a preservare sulle fatidiche “ordinanze” del decoro, abusando volutamente e consapevolmente di questo strumento, nonostante i ripetuti pronunciamenti da parte del tribunale a seguito di ricorsi che hanno messo in evidenza come questo modo di amministrare la cosa pubblica sia assolutamente non corretto.

Ma all’esponente della Lega questo non interessa, tanto poi sono i cittadini e le cittadine a pagare di tasca propria quando il Comune viene condannato al pagamento delle spese legali a fronte di provvedimenti infondati.

Ancora una volta siamo di fronte al surreale: Conti firma 2 ordinanze a correzione di 2 ordinanze precedenti per quanto riguarda l’esposizione di merci all’esterno dei negozi e sui controlli del suolo pubblico, dopo le figuracce fatte a livello nazionale per aver multato chi esponeva libri e fiori all’esterno del negozio. Se da un lato Conti è costretto a tornare sui suoi passi, a dimostrazione della insensatezza delle disposizioni introdotte su librerie e altri negozi, dall’altro la toppa è peggio del buco.

Infatti la matrice dei nuovi provvedimenti è sempre la stessa: aumentare la discrezionalità, assecondare le richieste di singoli, produrre provvedimenti apertamente discriminatori nei confronti di alcune attività commerciali gestite da cittadine e cittadini stranieri, allentare le sanzioni e anche le regole sulla concessione del suolo pubblico, dove invece insiste una delle maggiori criticità in città come abbiamo ripetutamente denunciato

Siamo davanti ad una materia che dovrebbe essere ordinaria amministrazione e quindi inserita nel Regolamento della Polizia Municipale, ed invece si continua sulla strada della eccezione.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...