Nuovi appartamenti in via Pellizzi: una follia. La Giunta in commissione entro il 30 gennaio

Il progetto di un nuovo edificio residenziale di 6 piani in via Pellizzi è semplicemente una follia.

Già nella passata consiliatura, grazie anche al nostro lavoro (all’epoca il consigliere Marco Ricci sollevò la questione in commissione consiliare, mettendo in evidenza le discrasie della richiesta), è stata fermata l’ennesima inutile costruzione per di più in una zona già satura, che non sopporta ulteriore carico urbanistico. Oggi, con la giunta Conti, i soggetti attuatori provano nuovamente ad ottenere un permesso a costruire per dare il via libera ad una operazione che non solo non trova alcun consenso da parte degli abitanti del quartiere, che da anni sono invece per una vera riqualificazione dell’area, ma che è anche in contrasto con il Regolamento urbanistico che, raccordato con norme di rango sovracomunale, proibisce chiaramente ulteriore carico insediativo in quella area.

Per queste ragioni abbiamo depositato lo scorso 10 gennaio un argomento urgente in Prima commissione consiliare permanente chiedendo anche l’audizione di alcuni rappresentanti del Comitato di via Pellizzi. Entro il 30 gennaio il Presidente della commissione è, quindi, obbligato per regolamento a convocare una seduta per discuterne.

Infatti, poiché l’amministrazione è pienamente consapevole della contrarietà degli abitanti a questo intervento, non si può escludere o rinviare un importante e urgente momento di discussione.

Discussione che dovrà far emergere in tutta chiarezza come ancora una volta si cerca di spacciare per riqualificazione la creazione di nuove residenze, senza ascoltare i bisogni di chi vive nei quartieri.

Diritti in comune: Una città in comune- Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

