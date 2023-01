Nuovo aeroporto a Firenze? Le istituzioni blocchino il progetto

Presentata una mozione per bloccare l’ipotesi di un rafforzamento dell’Amerigo Vespucci, e organizzare un confronto vero sul futuro del sistema aeroportuale toscano a partire dagli interessi collettivi e pubblici

Il Presidente della Regione Toscana parla di “bene superiore” in riferimento all’ennesimo nuovo progetto per ampliare l’aeroporto di Firenze. Il percorso partecipativo organizzato da Toscana Aeroporti è stata una pantomima visto l’annuncio della posa della prima pietra per l’avvio dei lavori della nuova pista, al contrario di quello voluto da comitati, associazioni e movimenti, ancora in corso.

Non solo: diversi consigli comunali si sono già espressi nuovamente contro questa grande opera. Insomma di “superiore” c’è solo l’indifferenza verso le voci di critica rinnovatesi nel tempo e la tutela degli interessi privati da parte di chi governa a livello regionale e nazionale, centrosinistra e centrodestra.

Per questo abbiamo depositato una mozione che chiede ai nostri enti di bloccare l’ipotesi di un rafforzamento dell’Amerigo Vespucci, per organizzare un confronto vero sul futuro del sistema aeroportuale toscano a partire dagli interessi collettivi e pubblici. Le istituzioni hanno il dovere politico di comprendere la volontà della cittadinanza e di tutelare la salute delle persone, oltre che l’ambiente e il lavoro.

Con l’atto chiederemo anche la pubblicazione di tutte le informazioni in possesso di ARPAT e degli altri livelli pubblici, a proposito di violazioni avvenute a danno delle popolazioni attualmente sorvolate.

Il Comune di Pisa terrà una seduta specifica sul masterplan di Toscana Aeroporti e sul sistema aeroportuale toscano il 17 gennaio. Chiediamo lo stesso per Palazzo Vecchio, confidando che anche gli altri gruppi consiliari possano sostenere la nostra mozione.

Ciccio Auletta – Diritti in Comune / Rifondazione Comunista Pisa

Dmitrij Palagi, Antonella Bundu – Sinistra Progetto Comune

