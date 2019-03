Nuovo Aeroporto di Firenze. Le forze della sinistra in Toscana, a Firenze, Prato, Pisa e nella piana fiorentina: adesione e partecipazione alla manifestazione del 30 marzo prossimo. Per dire no a quest’opera inutile, costosissima e impattante. Le vere priorità sono altre!

9 marzo. Il 30 marzo prossimo saremo tutti insieme alla manifestazione organizzata dai comitati fiorentini e toscani contro – ma non solo – la realizzazione del nuovo mega aeroporto di Firenze. Siamo ben consapevoli infatti di essere – su questa “grande opera” – di fronte alla più totale mancanza di interesse collettivo. Eppure i favorevoli sono andati avanti, e tutti uniti : 5 stelle a cominciare dal ministro Toninelli, Pd in molte delle sue articolazioni, destre varie e il presidente Rossi. Questa la situazione all’indomani della conferenza dei servizi. Una buona parte della politica fa quindi finta di essere alternativa, ma quando c’è da schierarsi per il (privato) potente di turno non ha dubbi e si dimostra accondiscendente e prona. Per questo è il momento – più di sempre – di fare fronte comune: solo con una grande mobilitazione di popolo, ma anche un contrasto continuo e costante in tutte le sedi opportune e in tutte le forme democraticamente possibili, potremo fermare quella che risulterebbe essere un opera devastante per tutta la Piana centrale della Toscana (e non solo ) per i prossimi decenni. Devastante ambientalmente (ce lo dice di fatto l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ce lo dice lo stravolgimento a cui andremmo incontro, che aprirebbe seri dubbi sulla tenuta idrogeologica dell’area, certo non favorita dalla sparizione di fatto, con il mega aeroporto, del Parco della Piana; mentre soluzioni diverse potrebbero risolvere gli attuali problemi ambientali invece che acuirli a buona parte dei fiorentini e dei toscani), economicamente (non ha nessun senso avere tre aeroporti di quelle dimensioni in poche decine di km/q, dobbiamo semplicemente rafforzare i collegamenti con Pisa e più in generale il trasporto su ferro – e questo porterebbe anche lavoro a molti -), senza dimenticare la voracità onnivora di soldi pubblici che il proprietario chiede per fare gli interessi propri; ma insostenibile anche socialmente, perché è bene dirselo, su questo tema il re è nudo: siamo allo sviluppismo più becero e insensato, a una mentalità da anni cinquanta che guarda al passato, non al futuro. Stravolta insomma non ci sono alibi di nessun tipo. Per esser forti non basta però – ne siamo consci – avere ragione. Non basta,come siamo, essere per una piana che dica no alla moltiplicazione delle nocività e che anzi chieda a gran voce di ridurle. Per questo pensiamo , proprio perché è ampio il fronte dei favorevoli (Anche con dei clamorosi schiaffi alle molte e molti che hanno creduto ad una parte di loro quando sostenevano le ragioni di questo no) che sia necessario un forte impegno di tutte e tutti coloro che vogliono provare a non dare per scontato di essere sudditi di una certa politica “venduta” al miglior offerente, ma che la democrazia e la volontà popolare valga ancora qualcosa. Per questo, apprezzando il lavoro che comitati e associazioni stanno portando avanti, aderiamo e parteciperemo alla manifestazione nella piana fiorentina,che si svolgerà il prossimo 30 marzo, lavoreremo affinché la partecipazione sia ampia e qualificata. Per tracciare un futuro diverso che – partendo dalla contrarietà a quest’opera inutile costosissima e sbagliata – mandi al “palazzo” un segnale forte secondo il quale non solo è possibile ma che è doveroso un progresso diverso. Piuttosto che uno sviluppo autistico per pochi a danno di tutti. Per questo, in vista dell’appuntamento citato, abbiamo oggi tenuto nei territori (con conferenze stampa, comunicati congiunti ecc) a dare oggi un segnale importante plurale e unitario su un punto dirimente come questo.

Rete delle Città in Comune – Toscana

Rifondazione Comunista – Toscana

Sinistra Italiana – Toscana

Possibile – Toscana

Associazione “Per Sesto”

Sinistra Italiana Sesto Fiorentino

Sinistra Italiana Firenze (provinciale e comunale)

Rifondazione Comunista provinciale Firenze

Rifondazione Comunista provinciale Prato

Sinistra Italiana – Prato

Rifondazione Comunista Pisa

Rifondazione Comunista Campi Bisenzio

Potere al Popolo – Campi Bisenzio

Una Città in Comune – Pisa

Gruppo Consiliare “Una città in comune- Rifondazione Comunista – Pisa Possibile” Comune di Pisa

“Diritti in Comune – PRC – Possibile” Pisa

Gruppo consiliare “Firenze Riparte a Sinistra” Comune di Firenze

Possibile – Toscana

Possibile Firenze

Possibile Prato

Possibile Pisa

