Nuovo caso di violenza omofobica: servono subito progetti di educazione alle differenze

Condanniamo fermamente il recente attacco a sfondo omofobico che uno studente ha dovuto subire da parte di suoi coetanei all’uscita da scuola. Questo non è il primo episodio nel nostro comune, e anzi rientra pienamente in una scia di violenza omobitransfobica che ha visto tre aggressioni e attacchi verbali soltanto negli ultimi cinque mesi. Siamo di fronte ad una situazione grave che dimostra ancor più la necessità di progetti sull’educare alle differenze nelle scuole. Il tema è in queste settimane al centro della discussione pubblica cittadina, come abbiamo già avuto modo di raccontare, vista la posizione della destra in Consiglio comunale e nella Terza Commissione Consiliare Permanente, che ha scatenato giustamente l’indignazione di student3, insegnant3, famiglie e associazioni.

Siamo vicin3 allo studente che ha subito l’aggressione e per questo è ancor più necessario ed urgente lavorare ogni giorno per una scuola e una città aperte, plurali e libere da violenze e discriminazioni.

