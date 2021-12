Nuovo radar all’aeroporto: la Lega dice No

Ormai la Lega pisana, dilaniata al suo interno e presa dalla gara per la leadership con Fratelli d’Italia, ha completamente perso la bussola. A dimostrarlo il voto contrario espresso dal partito del Sindaco Conti all’ordine del giorno da noi presentato in occasione della discussione sul bilancio preventivo con cui si impegnava il sindaco e la giunta ad intraprendere tutte le iniziative necessarie, presso i Ministeri competenti ed Enac, affinchè vengano stanziate le risorse necessarie per la sostituzione del radar al fine di mettere in sicurezza il trasporto aereo.

Si tratta di una questione che si trascina da anni e che non è più rinviabile. Una questione affrontata in commissione di controllo e garanzia con l’Assessore Bedini, appartenente al partito della Meloni, che oggi la Lega decide di smentire nel suo operato. Ma non solo. La Lega si conferma ancora una volta del tutto subalterna a Toscana Aeroporti dimenticando quelle che sono le istanze della cittadinanza. Infatti nell’ordine del giorno si chiedeva anche alla società con urgenza la redazione definitiva del Piano di Risanamento Acustico, previsto dalla normativa vigente e su cui Toscana Aeroporti è ad oggi inadempiente. Ancora una volta la Lega si schiera contro la difesa degli interessi collettivi, della tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e delle cittadine.

Francesco Auletta – Diritti in Comune

Olivia Picchi – PD

Gabriele Amore – M5S

