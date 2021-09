Oggi il presidio del Comitato Dializzati Pisa

Per una ennesima volta, la Direzione Ospedaliera dell’AOUP prova ad osteggiare il progetto per la costruzione di un Padiglione per la dialisi di centinaia di pazienti nefropatici di Pisa e provincia, in quello che sarà il parco verde dell’Ospedale di Cisanello.

Dopo sei anni di trattative, di promesse non mantenute, dopo che la Regione Toscana ha iscritto il progetto del Padiglione Dialisi, nel piano degli investimenti sanitari definiti prioritari, con uno stanziamento di euro 4.800.000,00, i vertici ospedalieri intendono dirottare la struttura per la terapia dialitica nel nuovo ospedale di S. Chiara, la cui costruzione è iniziata in questi giorni all’interno dell’AOUP di Cisanello, in un anonimo e squallido reparto ospedaliero, vanificando il sogno di centinaia di pazienti di usufruire di una struttura architettonica umanizzante, dove la salute del corpo va in armonia con la salute dello spirito in un ambiente tranquillo ed immerso nel verde.

Stando alla prima programmazione dei lavori che risale al 2019, la struttura doveva già da tempo essere funzionante, ma la nuova gestione dell’Area Tecnica dell’AOUP ci sottopone ancora un nuovo crono-programma della durata quasi del doppio del primo, dandoci ancora una lunga aspettativa fino al 2024 continuando a prendere tempo come già in passato hanno fatto. Lo scopo della direzione aziendale è, abbastanza sfacciatamente quello di ultimare il nuovo ospedale, e destinare al suo interno le sale dialisi. In quel modo verrebbero a mancare tutte le caratteristiche innovative della nuova sala dialisi, promesse con ben 2 accordi sottoscritti dalla stessa direzione aziendale e per cui è già stato dato finanziamento dalla Regione Toscana.

Il Comitato Dializzati di Pisa si oppone fermamente a questa manovra elusiva della Direzione Ospedaliera, e convoca le associazioni impegnate nel sociale, le istituzioni sensibili al problema, la stampa e la cittadinanza tutta alla conferenza stampa che si terrà martedì 7 settembre alle ore 12 all’Ospedale di Cisanello, presso il chiosco dell’URP.

Comitato Dializzati Pisa

