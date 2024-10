Oggi in Consiglio comunale abbiamo portato nuovamente con forza la nostra opposizione al progetto della base militare nell’area ex Cisam e Pontedera

Ancora una volta la nostra posizione è stata chiara e coerente: questa infrastruttura non deve essere realizzata in nessun luogo e in nessuna forma.



Il sindaco Conti non ha proferito parola: un atteggiamento indegno, ma non nuovo.

La destra ha ribadito la propria linea ultramilitarista: cemento e moschetto, sostenendo pienamente le operazioni di guerra dei militari all’estero.

Il centrosinistra ha confermato il proprio sì alla base, ma non nel Parco, omettendo volutamente la localizzazione di Pontedera.

La verità dei fatti è però un’altra: il Pd, come dimostrano i documenti, ha dato il via libera alla realizzazione della infrastruttura con il Decrero Draghi e il Ministro Guerini e poi proposto e approvato con la destra la collocazione nel Parco con il Presidente della Regione Giani, il Presidente del Parco Bani e il Presidente della Provincia Angori.

L’alternativa anche oggi è stata chiara:

continuare a foraggiare la spesa militare e a normalizzarla nei nostri territori, o fermare l’economia di guerra, e non spendere più neanche un centesimo per questa, in nessuna forma, e in nessun territorio. Noi abbiamo scelto da sempre la seconda.

No Base fino alla vittoria

