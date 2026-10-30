Oggi in piazza a Pisa, con chi lavora, chi studia e chi vuole riprendersi il diritto a un futuro diverso

Qui sappiamo bene cosa significa una città depredata: una casa sempre più difficile da permettersi, spazi sociali e luoghi di aggregazione sotto attacco, servizi pubblici impoveriti, pezzi di città consegnati alla rendita e alla speculazione.

Una città dove si continua a prevedere cemento e parcheggi mentre i quartieri chiedono verde, scuole, luoghi da vivere.

E sappiamo cosa significa vedere Pisa diventare sempre più un’infrastruttura di guerra, tra basi, nuovi insediamenti militari e risorse destinate al riarmo. Per la guerra i soldi si trovano. Per i bisogni di chi abita questa città ci viene chiesto di aspettare, rinunciare, arrangiarci.

Queste scelte hanno responsabilità politiche, dal governo nazionale a chi governa il territorio. E le lotte per la casa, il lavoro, l’ambiente e la pace hanno molto da dirsi: riguardano tutte chi decide del nostro futuro e nell’interesse di chi.

Il governo Meloni e l’amministrazione Conti vadano a casa. Con la consapevolezza che quel cambiamento dobbiamo costruirlo, dando continuità e organizzazione alla forza delle piazze.

Una città in comune

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