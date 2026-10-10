Ok, il prezzo è giusto? Ex-Apes in via Fermi: con la quinta gara il prezzo si abbassa per attirare immobiliaristi e apeculatori

Sull’alienazione dell’edificio ex-APES in via Fermi, la Giunta Conti sembra ispirarsi al popolare gioco televisivo degli anni ottanta. Infatti, dopo ben 4 gare andate deserte, l’amministrazione comunale continua a percorrere scientificamente la strada della svendita con un quinto bando e un prezzo a base d’asta ulteriormente ribassato.

Dalla prima gara (con scadenza il 30 gennaio 2026) a quest’ultima, assistiamo a un’operazione da manuale su come si svendono i beni pubblici per spalancare le porte alla speculazione. In soli cinque tentativi, la base d’asta è crollata da 2.090.961,00 euro iniziali a soli 1.524.310,57 euro.

Parliamo di un taglio netto di 566.650,43 euro, che corrisponde a una svalutazione del 27,10% del valore del bene pubblico a carico della collettività.

Sarà questo il prezzo “giusto” per speculatori ed immobiliaristi? O fino a che punto si spingerà questa plateale operazione di svendita?

È indispensabile ricordare che nelle previsioni del Piano Operativo Comunale adottato dalla destra lo scorso aprile — sul quale sono state depositate ben 773 osservazioni — per questo immobile di proprietà comunale è previsto il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali, turistico-ricettivi e di servizio (inclusa la possibilità di un hotel studentesco). Un’ipotesi contro la quale abbiamo presentato un emendamento in fase di adozione (bocciato dalla destra) e un’osservazione lo scorso luglio per chiedere che il bene sia stralciato dal piano delle alienazioni e mantenga una funzione sociale e pubblica.

Si tratta di un intero palazzo nel centro di Pisa, a due passi da Piazza dei Miracoli e lungo la direttrice strategica che collega la stazione alla Torre pendente. L’eventuale cambio di destinazione d’uso andrebbe ad aggravare i problemi di vivibilità di un quartiere già saturo di attività ricettive, su cui gravano altre imponenti operazioni della stessa natura (dall’area del Santa Chiara all’ex Caserma Artale fino all’ex Dipartimento di Chimica).

Occorre smascherare questa operazione per bloccare la spirale, fermare la svendita del patrimonio comunale e destinare subito l’immobile a funzioni e servizi utili ai cittadini.

Ecco come la rendita fa affari nella nostra città e cosa intendiamo quando parliamo di “Pisa depredata”: un sistema che priva la cittadinanza dei propri beni comuni per favorire gli interessi degli immobiliaristi.

Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista)

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