Omicidio Hamza: ci uniamo al dolore della famiglia

Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio per il brutale assassinio di Halim Hamza. Alla moglie e ai due figli piccoli le nostre condoglianze e vicinanza per questa tragica perdita.

Si tratta di una giornata di lutto per la nostra città: è morta una persona che da tanti anni viveva a Pisa e svolgeva la sua attività nel quartiere della stazione rendendolo vivo con il suo lavoro, come fanno quotidianamente tantissime altre cittadine e cittadini che per le più svariate ragioni hanno deciso di trasferirsi e vivere nella nostra città arricchendone la comunità.

Il suo assassino si è costituito alla polizia e gli inquirenti proseguono le indagini. Non ci uniamo al coro delle strumentalizzazioni e delle frasi di circostanza che arrivano da tutte le parti ancora una volta, sindaco Conti in primis. Sosteniamo tutte le iniziative a favore della famiglia di Hamza che non può e non deve essere trattato come un cittadino di serie B. La destra ha marciato in tutti questi anni sul passo di strumentalizzazioni e slogan beceramente securitari e privi di ogni fondamento, senza mai mettere in atto nessuno degli interventi realmente necessari per i nostri quartieri, a partire dalla stazione.

Oggi ci uniamo al dolore della famiglia di Hamza e della sua comunità.

Una città in comune

Rifondazione Comunista – Pisa città

Mi piace: Mi piace Caricamento...