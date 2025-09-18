Omicidio Kirk: usciremo dall’aula durante il minuto di silenzio chiesto dalla destra

In apertura del Consiglio comunale di oggi il gruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto un minuto di silenzio per commemorare Charlie Kirk. Noi usciremo dall’aula perché non intendiamo in alcun modo prestarci alla strumentalizzazione che la destra in America come in Italia sta facendo di questo omicidio.

Nell’esprimere cordoglio per la morte di Kirk, come per ogni essere umano, non possiamo anzitutto non osservare come questo evento metta in evidenza, qualora ce ne fosse ancora bisogno, alcuni elementi sempre più paradossali e tragici della realtà statunitense: Tyler Robinson, un giovane di 22 anni isolato da qualsiasi contesto sociale e politico, è uno dei centosette milioni di americani che possiedono almeno un’arma da fuoco.

Charlie Kirk, 31 anni, è una delle quarantamila vittime di sparatorie che ogni anno insanguinano l’America. L’omicidio, nella Utah Valley University, è il quarantottesimo fatto di sangue accaduto in una scuola o in un ateneo americano nel corso di quest’anno, con un bilancio di 19 morti e 77 feriti.

Tuttavia in ciò che le destre estreme stanno facendo in questi giorni, da Pisa a Washington passando per Roma, non c’è né cordoglio né pietà umana. Il loro scopo è quello di fare di Kirk un martire e una bandiera di una causa oscurantista dipingendo il suo omicidio come il risultato di un complotto politico inesistente, come ben denunciato da Nadia Urbinati sulle pagine di “Domani” negli scorsi giorni.

Per avere chiaro ciò che sta accadendo e qual è la vera posta in gioco è quindi fondamentale separare la pietas dalla politica, ed è anzitutto per questo che usciremo dall’aula.

Charlie Kirk è morto per mano di un ragazzo armato dalle politiche di liberalizzazione delle armi di cui lo stesso Kirk era acceso sostenitore ed esaltato dallo stesso clima di violenza che Kirk nei suoi discorsi alimentava.

Come affermava lo stesso Kirk, cosa vuoi che siano tutte queste vittime delle armi da fuoco al confronto con le cinquantamila persone che ogni anno muoiono on the road? “Avere una cittadinanza armata ha un prezzo, ma è parte della libertà”, predicava Kirk.

Porre la questione in termini politici significa avere presente che Charlie Kirk era uno dei più convinti promotori di politiche spietatamente razziste, maschiliste, transfobiche, omofobe, securitarie, violente, arrivando a paragonare l’aborto all’olocausto. Charlie Kirk, autore di liste di proscrizione contro i docenti universitari sgraditi, è stato fautore e portavoce di idee che sono alla base dell’odierno attacco ai diritti e all’esistenza stessa di milioni di americani.

Porre la questione in termini politici vuol dire soprattutto riconoscere che l’uomo di cui si vuol fare oggi una bandiera e una vittima di inesistenti complotti è stato il portavoce e il propagatore di politiche che fanno strame di tutti i principi fondamentali scritti nella nostra carta costituzionale, di tutti i principi che costituiscono il nostro patto sociale e fondano la nostra convivenza civile.

E’ per questo che le destre estreme pisane, nazionali e globali intendono farne un martire e una bandiera, ed è per questo che noi usciremo dall’aula in occasione del minuto di silenzio. Noi stiamo con la Costituzione e coi suoi valori, contro la barbarie trumpiana.

E’ per tutto questo che noi respingiamo il minuto di silenzio per Charlie Kirk e che usciremo dall’aula del Consiglio comunale mentre ci torneremo per accendere con tutte le nostre forze un faro sul genocidio del popolo palestinese – un abisso di civiltà politicamente voluto e costruito a dispetto di qualsiasi pietas – su cui invece le destre continuano a tacere ed essere complici.

