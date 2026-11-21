Premesso che:

Il Comune di Pisa detiene una partecipazione pari al 4,476% del capitale sociale di Toscana Aeroporti S.p.A. e nell’attuale Consiglio di amministrazione della società siedono due componenti eletti attraverso la lista presentata dall’Amministrazione comunale;In data 19 maggio 2026, presso la sede di ENAC, si è svolto un incontro tra il presidente dell’Ente, Pierluigi Di Palma, e una delegazione libica comprendente i vertici del Libyan Local Investment and Development Fund (LLIDF), soggetto individuato dal governo libico quale concessionario dell’aeroporto internazionale di Tripoli;Come riportato nel comunicato ufficiale di ENAC del 20 maggio 2026, a tale incontro ha partecipato anche Vittorio Fanti in rappresentanza di Toscana Aeroporti;In data 28 ottobre 2026 i vertici di Toscana Aeroporti hanno incontrato il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dbeibah, presentando una proposta per la gestione dell’aeroporto internazionale di Tripoli, come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale libica;In data 5 novembre 2026 risulta pubblicato sulla piattaforma ANAC un affidamento avente ad oggetto «Consulenza per riapertura aeroporto Tripoli», per un importo pari a 91.200 euro;

Considerato che:

Come emerso dall’inchiesta pubblicata su il manifesto il 18 novembre 2026, l’operazione per l’affidamento della gestione dello scalo a Toscana Aeroporti procederebbe attraverso una trattativa diretta, senza una gara internazionale;Il rapporto congiunto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e della Missione ONU in Libia, pubblicato il 17 febbraio 2026, documenta gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, anche da parte di soggetti legati agli apparati statali libici;Un’operazione di tale natura e rilevanza solleva importanti interrogativi di carattere politico, economico, finanziario ed etico, che investono direttamente anche le responsabilità dei soci pubblici di Toscana Aeroporti;

Preso atto che:

Ad oggi non risulta essere stata fornita alcuna informazione al Consiglio comunale di Pisa in merito a questa operazione.

Si chiede al Sindaco:

Quale sia la posizione dell’Amministrazione comunale di Pisa, in qualità di socio pubblico di Toscana Aeroporti S.p.A., rispetto all’operazione avviata dalla società per ottenere la gestione dell’aeroporto internazionale di Tripoli, anche alla luce delle gravissime violazioni dei diritti umani documentate dalle Nazioni Unite in Libia.

Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa)

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