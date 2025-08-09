Ora e sempre No Ponte

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione economica e lo Sviluppo Sostenibile ha approvato il progetto per il Ponte sullo stretto di Messina.

Mentre il ministro Salvini esulta, i N0 Ponte a Messina preparano la manifestazione che oggi partirà da piazza Cairoli.

Siamo accanto alle siciliane e ai siciliani, ai calabresi e alle calabresi perché No Ponte significa Sì alla grande opera che davvero serve in Sicilia e Calabria: una rete stradale e ferroviaria paragonabile a quella delle altre regioni italiane. No Ponte significa Sì alla difesa di un ambiente naturale tanto prezioso e meraviglioso quanto fragile. No Ponte significa Sì alla sicurezza dei collegamenti tra continente e Sicilia: il ponte a campata unica lungo 3300 metri (il più lungo attualmente esistente è lungo 2000 metri) sorgerà in una zona esposta a forti venti che potrebbero imporre il blocco del traffico mentre il piano di sostenibilità dell’opera prevede la cessazione completa del servizio traghetti. Senza parlare della faglia, potenziale generatrice di terremoti, a 20 metri dal luogo dove sorgerà uno dei piloni del ponte.

Come tutte le grandi opere, lungi dal migliorare la vita delle comunità che lì vi abitano, si annuncia già come una grande spartizione di profitti tra pochi, in una logica estrattivista di devastazione dei territori senza alcun tipo di coinvolgimento democratico di chi quei territori li abita.

Oggi a Messina proseguirà una lotta importante contro lo scempio del territorio e lo spreco di risorse pubbliche, una lotta che è la nostra lotta. Lotta che necessita del sostegno di tutte e tutti: è il primo progetto di grande opera approvato dopo l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza, e la repressione che calerà sui territori interessati per cancellare le voci di chi vi si oppone si preannuncia molto violenta.

