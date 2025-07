Ordinanze zona Stazione: il Tar “stigmatizza” condotta del Comune di Pisa. Da Conti solo propaganda e nessuna politica attiva per il quartiere

Nei giorni scorsi sono state rese pubbliche due decisioni con cui il Tar Toscana ha annullato il divieto di vendita di alcolici nella zona Stazione, disposto dal Comune di Pisa nel periodo estivo. Di fatto, le due sentenze demoliscono le politiche sulla cosiddetta «sicurezza» perseguite da questa Amministrazione: e ciò dovrebbe spingere il Sindaco e la Giunta, come minimo, a un ripensamento complessivo del proprio operato.

Da molti anni ormai il dibattito sul quartiere Stazione è fatto a colpi di slogan: slogan che servono, forse, a racimolare qualche consenso in vista delle prossime amministrative, a tranquillizzare qualche elettore preoccupato o arrabbiato, non certo a risolvere i problemi. Il copione è sempre lo stesso: si evoca una situazione di emergenza ingestibile e insostenibile, si mandano vigili urbani e pattuglie di polizia rigorosamente a favore di telecamera, si firmano ordinanze urgenti e provvedimenti eccezionali o si chiede alla prefettura di creare una zona rossa (che non è stata rinnovata, a riprova della sua inutilità). Il tutto serve solo a mostrare il «pugno di ferro» dell’Amministrazione, a riscuotere applausi, consensi e (forse) voti. Di fatto è un modo per prendere in giro i cittadini, non per affrontare e risolvere i problemi reali del quartiere.

Ebbene, è precisamente questo modo di costruire le politiche urbane che è stato demolito dalle due sentenze del Tar. I giudici hanno ribadito infatti che i provvedimenti emergenziali (quelli che in termini giuridici si chiamano «ordinanze contingibili e urgenti») vanno adottati, per l’appunto, solo in caso di emergenze gravi e improvvise: sono strumenti pensati per intervenire in caso di terremoti, inondazioni, incendi, alluvioni. I problemi della zona Stazione esistono da anni, non sono eventi imprevisti e imprevedibili, e andrebbero perciò affrontati con politiche strutturali e di lungo periodo.

Peraltro, gran parte delle problematiche di cui si parla nel dibattito cittadino hanno natura sociale, non sono questioni di ordine pubblico: il quartiere Stazione è infatti il luogo di ritrovo e il punto di riferimento di persone senza casa o senza fissa dimora, che dormono per strada e che si incontrano nei bar e negli esercizi commerciali. È comprensibile che ciò susciti, nei cittadini e negli abitanti della zona, un senso di spaesamento e magari anche di timore: non è accettabile, invece, che l’Amministrazione comunale faccia leva su questi sentimenti per racimolare voti, e per trasformare un problema sociale in un problema di «sicurezza».

Occorre ricordare infatti che una persona senza fissa dimora non è un potenziale delinquente né una minaccia all’ordine pubblico. Perciò, nelle vie e nelle piazze del quartiere Stazione non servono pattuglie di polizia e di carabinieri: servono politiche sociali e abitative degne di questo nome, servono unità di strada fatte di operatori competenti e qualificati, servono interventi per contrastare le dipendenze da alcool e da sostanze. Tutte cose su cui, non a caso, questa Ammistrazione non ha mai investito, e che anzi ha cercato e cerca di smantellare.

«Questo Tribunale», si legge in una delle due sentenze, «ha già avuto modo di stigmatizzare la tendenza del Comune di Pisa a utilizzare uno strumento eccezionale, in assenza dei presupposti previsti dalla legge». Sono parole pesanti, che ci dicono che l’Amministrazione continua a perseguire politiche emergenziali, sapendo che sono illegittime e giuridicamente insostenibili. Sono parole che non avremmo voluto leggere in una sentenza riferita alla nostra città. Per questo chiediamo un cambio di passo, un modo diverso di affrontare questioni che riguardano tutte e tutti noi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...