Ordine del giorno: Adeguamento delle società partecipate ai principi di cui alla legge 241/90 e al nuovo Regolamento comunale in materia di accesso

Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 2 comma 3 della proposta di Regolamento comunale in materia di accesso: “Le aziende autonome e speciali, le aziende gestori di pubblici servizi di competenza comunale, le società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune conformano la loro attività ed adeguano i propri regolamenti ai principi di cui alla Legge 241/90 ed al presente Regolamento; a tal fine, la Direzione competente in materia di società partecipate e le Direzioni competenti per le materie affidate in gestione alle aziende erogatrici dei vari servizi pubblici vigilano sul rispetto di quanto sopra, adottando o proponendo, in caso di inosservanza, le misure previste dall’ordinamento”.

Si impegna il Sindaco e la Giunta

a presentare entro il giugno 2026, in Seconda Commissione di Controllo e garanzia una relazione in merito alle modalità con cui, secondo quanto disposto dal suddetto articolo, le società hanno adeguato i propri regolamenti e al monitoraggio effettuato dalle Direzione competente.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Emilia La Croce – La Città delle persone

Paolo Martinelli – La Città delle persone

Mi piace: Mi piace Caricamento...