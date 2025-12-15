Ordine del giorno: Adempimenti in materia di trasparenza da parte della Pisamo

Tenuto conto della delibera approvata dal Consiglio comunale: “Atto di indirizzo per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni”.

Tenuto conto di quanto si prevede all’articolo5: “Adempimenti dei nominati” del suddetto atto di indirizzo.

Tenuto conto delle delibere già approvate negli scorsi mesi dal consiglio comunale inerenti le modifiche allo Statuto di Pisamo e del contratto di servizio tra Pisamo e Comune di Pisa.

Tenuto conto della proposta di delibera in discussione nella seduta odierna relativa ad un ulteriore addendum al contratto di servizio di Pisamo.

Tenuto conto che la trasparenza amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, e che tale livello essenziale deve essere garantito, ai sensi del d.lgs. 33/2013, anche dalle società partecipate dal Comune di Pisa.

Tenuto conto in merito che negli ultimi anni, sono state numerose le segnalazioni effettuate dal nostro gruppo consiliare per mancati adempimenti da parte di alcune società partecipate agli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicità e che questo ha coinvolto ripetutamente la società Pisamo.

Tenuto conto che per questa ragione in occasione dell’aggiornamento della sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Comune di Pisa il nostro gruppo consiliare ha presentato una osservazione ad hoc, chiedendo anche la pubblicazione di un report sulla verifica del rispetto della normativa sulla trasparenza da parte delle società partecipate, prevista quale misura anticorruzione

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a mettere in atto le azioni necessarie perchè Pisamo, al pari di tutte le società partecipate dal Comune di Pisa, siano adempienti rispetto a tutti i loro doveri e rispettino quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza;

impegna la Seconda commissione di controllo e garanzia a fare una verifica sul rispetto di queste norme e relazionare entro giugno 2026 in consiglio comunale

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

