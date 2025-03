Ordine del giorno: Barriere Architettoniche: condanna del comune di Pisa da parte del Tribunale e azioni positive da intraprendere

Visto il trattato di Lisbona, ovvero la Convenzione dei diritti fondamentali dei disabili delle Nazioni Unite del 2006, che con i suoi cinquanta articoli indica la strada che gli Stati del mondo devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità;

Preso atto che la convenzione vieta qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità e riconosce il diritto all’autonomia, all’inclusione sociale e professionale, alla partecipazione alla vita della comunità, al trasporto, alla salute, all’accesso alle tecnologie dell’informazione;

Tenuto conto che il 26/11/2009 il Consiglio europeo ha aderito, con apposito atto, alla convenzione delle Nazioni Unite, affermando in primis che le persone con disabilità hanno tutti i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti gli esseri umani;

Tenuto conto che il Parlamento italiano ha ratificato la convenzione il 24/02/2009, che così è divenuta legge dello Stato

Visto che il Comune di Pisa è stato condannato dal Tribunale di Firenze per una condotta discriminatoria a seguito della azione legale condotta da una cittadina con disabilità per la presenza di “barriere architettoniche” sul percorso che questa persona segue per raggiungere la spiaggia a Tirrenia.

Ricordato che nella sentenza del 6 giugno del 2024, il Tribunale ha anche ordinato al Comune di Pisa di rimuovere queste stesse barriere architettoniche entro 60 giorni .

Visto che il Regolamento del Laboratorio comunale per l’Accessibilità approvato a febbraio 2022 dal Consiglio comunale che definisce le modalità istitutive, i compiti, le funzioni, le figure professionali, le fonti delle risorse finanziarie, patrimoniali, informative e logistiche del Laboratorio Comunale per l’Accessibilità (d’ora in poi LCA) che:

a) definisce, d’intesa con gli amministratori e con i portatori d’interesse, gli indirizzi culturali ed operativi del Piano per l’Accessibilità;

b) supporta lo svolgimento delle diverse fasi operative ed attuative del Piano per l’Accessibilità;

c)supporta la programmazione ed il coordinamento delle diverse fasi operative ed attuative in termini di accessibilità a edifici, spazi, beni e servizi pubblici – delle politiche attivate sul territorio comunale (politiche edilizie, urbanistiche, inerenti i servizi alla persona, ecc.).

Visto che all’ art 6 comma 3 del suddetto Regolamento si stabilisce che “ “Nel rispetto della disposizione di legge , e in particolare , della legge regionale 47/1991( art 9 , comma 6) gli atti di programmazione del Comune destineranno specifiche risorse all’attuazione degli interventi e delle attività previste dal presente regolamento”; e ancora nell’art 7 comma h si legge: “Attuare , ai sensi delle Leggi Regionali 47/1991 e 65/2914 e loro successive modifiche e integrazioni , i prescritti per favorire la partecipazione degli Enti , dei cittadini e delle Associazioni a tutela delle persone disabili alla redazione , approvazione ed attuazione del Piano per Accessibilità.”

Visto che in 2ccp lo scorso mandato in accordo fra maggioranza e minoranza sono stati svolti numerosi sopralluoghi lungo spiagge del litorale Pisano insieme alla garante dei diritti delle persone con disabilità proprio sul tema della loro accessibilità

Visto che la Regione Toscana ha approvato la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turisticoregionale) che ha individuato, all’articolo 2, alcuni principi ed obblighi concernenti il turismo accessibile rivolti a tutte le strutture turistiche per una maggiore tutela del visitatore disabile

Visto che nel successivo regolamento di attuazione della medesima l.r. 86/2016, è previsto (articolo 64) che l’adeguamento delle strutture ricettive a determinati obblighi in materia di accessibilità dovesse avvenire entro-il 31 marzo 2019 (poi differito al 31 marzo 2020), mentre per gli stabilimenti balneari alcune misure in materia di servizi di spiaggia alle persone con ridotta capacità motoria (articolo 52, commi 3 e 4) erano da attuarsi entro il 15 giugno 2019.

Vista l’approvazione della mozione n. 281 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 luglio 2021, OGGETTO: “In merito alle misure necessarie per favorire la piena fruizione dell’offerta turistica per le persone con disabilità, con particolare riferimento dall’accessibilità agli arenili nei comuni costieri.

Visto che in questo mandato è stato illustrato nel dettaglio il Regolamento del laboratorio per l’accessibilità sia in 2ccp che in 1ccp , per poterlo attivare su mandato del consiglio comunale attraverso atti votati all’unanimità in fase di bilancio a dicembre 2023

Visto che in occasione della approvazione del bilancio preventivo nel dicembre 2024 è stato votato un odg all’unanimità per l’accessibilità della spiaggia di piazza Sardegna .

Visto che sono molteplici gli atti votati dal Consiglio comunale a per accessibilità di Bastioni San Gallo anche votati recentemente

Visto che per poter candidare Pisa Città della cultura il piano dell’accessibilità è una delle condizioni necessarie

Visto che la prima relazione del garante dei diritti delle persone con disabilità dopo la sua elezione e’ stata illustrata il 2 ottobre 2024 dopo le ore 20 e dopo aver fatto presente che il dibattito , gli approfondimenti gli atti relativi non sarebbero stati possibili e che la relazione avrebbe meritato un consiglio ad hoc o quanto meno una programmazione in un orario consono alla discussione .

Visto che il laboratorio e’ stato attivato recentemente ed attualmente sta seguendo la mappatura delle fermate accessibili degli autobus, lavoro iniziato nel 2018 dal tavolo , interrotto in attesa del regolamento , ma oggi ripreso

Il Consiglio comunale

Impegna la Prima Commissione di Controllo e Garanzia a fare un percorso in merito agli atti e alle criticità che hanno portato alla condanna dle Comune di Pisa relativamente alle accessibilità alle spiagge di Tirrenia come da sentenza del Tribunale del 6 giugno 2024.

Impegna il sindaco e la giunta

A procedere alla elaborazione di tutti gli atti di programmazione necessari da parte della amministrazione comunale per destinare specifiche risorse all’attuazione degli interventi e delle attività previste dal regolamento.

A fare una programmazione delle convocazioni del laboratorio con le priorità progettuali che l’amministrazione intende portare avanti.

Al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Conferenza dei capigruppo

Di calendarizzare quanto prima l’illustrazione della relazione del Garante delle persone con disabilità visto che stanno per scadere i sei mesi dalla data del 6 ottobre, decisione condivisa ad unanimità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...