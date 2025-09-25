Ordine del giorno: Bilancio Farmacie Comunali Spa, utile 2024: protocollo per rottura rapporti commerciali con aziende israeliane, e ridefinizione delle politiche di acquisto dei prodotti

Vista l’Appendice conoscitiva sui risultati delle Società partecipate ed Enti – Anno 2024, allegato al Bilancio Consolidato 2024, e il particolare il capitolo riguardante Farmacie Comunali Pisa S.p.A., che evidenzia una gestione positiva della società e un utile di 343.580 euro.

Premesso che:

– Il 19 luglio 2024, la Corte Internazionale di Giustizia ha reso un parere sulle conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e prassi d’Israele nel Territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme est, riconoscendo che la costruzione e l’espansione delle colonie, la restrizioni alla libertà di movimento e le demolizioni di proprietà palestinesi nel Territorio palestinese occupato, la costruzione del Muro, le confische e requisizioni di terreni palestinesi, l’estensione della legislazione israeliana a Gerusalemme est e nelle colonie, l’adozione di leggi discriminatorie nei confronti della popolazione palestinese, lo sfruttamento delle risorse naturali e le deportazioni forzate non costituiscono solamente una violazione delle norme internazionali sull’occupazione, ma integrano anche una violazione grave del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, del divieto di acquisizione territoriale attraverso la minaccia e l’uso della forza e dell’art. 3 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che vieta la segregazione razziale e l’apartheid. Tali prassi e politiche hanno reso illegale la presenza stessa, civile e militare, di Israele nel Territorio palestinese occupato. Ne discende, secondo la Corte, l’obbligo per Israele di porre fine alla sua presenza illegale nel Territorio palestinese, smantellando le colonie, smettendo di esercitare qualunque forma di controllo effettivo sul Territorio palestinese. Come chiarito dalla stessa Corte, l’accertamento della responsabilità israeliana per queste gravi violazioni comporta anche una serie di importanti conseguenze in capo agli Stati terzi. In base alle norme di diritto internazionale generale codificate negli articoli 41 e 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati elaborato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001, essi hanno infatti l’obbligo di non riconoscere come lecita la situazione derivante dalla presenza di Israele nel Territorio palestinese, e sono tenuti a non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione, cooperando per porre fine a tale situazione. La rilevanza di tali obblighi è stata ribadita anche dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione ES-10/24 del 18 settembre 2024.

– l’accertamento dell’esistenza di un rischio imminente di genocidio effettuato dalla Corte Internazionale di Giustizia nell’ordinanza cautelare resa il 26 gennaio 2024, nell’ambito della controversia Sudafrica c. Israele, sollecita la responsabilità degli altri Stati parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (fra cui l’Italia), sui quali grava l’obbligo di fare tutto quanto è in proprio potere per prevenire la commissione di un genocidio, o per porre fine a un genocidio in corso.

Visto il report A/HRC/60/CRP.3 del 16 settembre 2025 redatto dalla Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta dell’ONU sui Territori Palestinesi Occupati, incluso Gerusalemme Est, e Israele, la nel quale ha innanzitutto sancito si sancisce il fatto che Israele ha commesso sta commettendo genocidio contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza, avendo le autorità israeliane e le forze armate israeliane commesso quattro dei cinque atti genocidiari definiti dalla Convenzione sulla Prevenzione e sulla Punizione del Crimine di Genocidio, e ha poi ribadito si ribadisce poi il dovere di Israele e di tutti gli Stati di soddisfare tutti gli obblighi che la legislazione internazionale impone perché il genocidio termini e i responsabili vengano puniti.

Considerato che:

– Teva Pharmaceutical Industries Ltd è una multinazionale israeliana tra le venti maggiori aziende farmaceutiche mondiali, leader nella produzione di farmaci equivalenti, oltre che di una vasta gamma di farmaci originali.

– Teva ha ricevuto nel 2017 una lettera di avvertimento dall’ONU per aver operato all’interno delle colonie illegali in Palestina.

– Teva beneficia del blocco che Israele impone all’ingresso di farmaci nei Territori Palestinesi, così come degli ostacoli che Israele ha sempre creato alla nascita di un’industria farmaceutica palestinese, ottenendo quindi un monopolio pressoché totale sui farmaci in territorio palestinese, che vengono venduti agli stessi prezzi fissati in Israele, proibitivi per la popolazione palestinese.

– Teva offre costante sostegno alle forze dell’esercito israeliano, mentre non ha attuato alcun atto in sostegno alla drammatica situazione medico-sanitaria della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

Tenuto conto delle richieste di movimenti tra cui il movimento BDS e la rete dei Sanitari per Gaza, così come del mondo dell’associazionismo e di tante e tanti cittadine e cittadini di interrompere ogni rapporto tra Farmacie Comunali Pisa e le aziende farmaceutiche israeliane complici del genocidio del popolo palestinese come una delle azioni nonviolente che possono contribuire a forzare Israele a interrompere le sue azioni genocidiarie e a ripristinare la legalità internazionale.

Considerato che la Giunta del Comune di Sesto Fiorentino ha deliberato l’interruzione di ogni rapporto tra l’azienda che gestisce le farmacie comunali di Sesto Fiorentino e le aziende farmaceutiche israeliane.

Ritenuto che l’utile registrato da Farmacie Comunali Pisa S.p.A. nell’anno 2024, come emerge dai dati del bilancio consolidato, permetta di verificare la possibilità di sostituire i farmaci equivalenti prodotti da Teva, fatti salvi i casi in cui questi siano insostituibili per il percorso di cura del paziente, senza che ciò implichi un maggior costo per la clientela.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a sottoscrivere un protocollo tra questa Amministrazione e Farmacie Comunali Pisa affinché quest’ultima interrompa ogni rapporto commerciale con Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Teva Italia S.r.l. e tutti i loro marchi, inclusi Rathiopharm, Dorom e Cephalon e a non permettere la vendita di prodotti di questi marchi all’interno delle farmacie comunali di Pisa;

a chiedere a Regione Toscana di aderire alle campagne di boicottaggio delle aziende israeliane nell’ambito delle spese sanitarie dell’Ente.

Francesco Auletta – Diritti in comune: una città in comune – Rifondazione Comunista

