Ordine del giorno: Beni pubblici e utilizzo sociale degli stessi

Considerato che la Proposta di Consiglio n.36 del 11/09/2026 ha per oggetto il conferimento degli immobili “Ex Stazione Leopolda”, “Ex Mensa CPT” e “Ex Stazione CPT di piazza Sant’Antonio” alla Patrimonio Pisa S.R.L., società a partecipazione totalitaria del Comune di Pisa e finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente secondo criteri di mercato

Premesso che:

gli artt. 2, 3, 9 e 43 della Costituzione Italiana tutelano la personalità umana e il suo svolgimento nell’ambito concreto di pratiche collettive attraverso forme associative, nonché l’impegno a promuovere l’effettiva partecipazione di tutti per perseguire e soddisfare diritti fondamentali come il lavoro (artt. 35-38), l’arte e la scienza (art. 33), la salute (art. 32);

sia la Costituzione Italiana (artt. 41, 42 e 43) che le disposizioni del Codice Civile (in particolare gli artt. 827 “Beni immobili vacanti” e 838 “Espropriazione di beni, che interessano la produzione nazionale o il prevalente interesse pubblico”) stabiliscono che la proprietà, sia privata che pubblica, non è garantita quale diritto soggettivo assoluto, ma esclusivamente in quanto finalizzata ad assicurare la funzione sociale del bene;

con deliberazione del Consiglio Comunale n 36 del 14 settembre 2017 questo Consiglio Comunale ha approvato un “Regolamento sulla collaborazione tra le cittadine e i cittadini attivi e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani di Pisa”, che disciplina le forme di collaborazione delle cittadine e dei cittadini attivi con l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione. Il regolamento è stato modificato con deliberazione del consiglio Comunale n.60 del 7 dicembre 2021, ma non ha mai trovato attuazione, in particolare l’amministrazione ha disatteso l’art. 6 del regolamento che prevede che “la giunta individua periodicamente nell’ambito del patrimonio immobiliare comunale i beni immobili da destinare alle finalità di cui al presente Regolamento e che quindi potranno formare oggetto dei patti di collaborazione “.

Tenuto conto che la sola Università di Pisa conta più di 40 mila iscritti, costituendo quindi una rappresentanza fondamentale nella vita cittadina pisana, e che i numeri della popolazione giovane che vive la città di Pisa aumentano ulteriormente considerando anche gli studenti medi e i giovani lavoratori.

Considerata la tendenza delle Amministrazioni comunali negli ultimi decenni di alienare i propri beni immobili per far fronte ai vincoli di bilancio, restringendo sempre più l’offerta di luoghi pubblici destinati alle esigenze del tessuto associativo e alle esigenze di spazi sociali, aggregativi, culturali, artistici.

Ritenuto invece che la fase di crisi economica che attraversa il nostro paese e la nostra città ormai da anni dovrebbe spingere le Amministrazioni locali ad adottare misure creative e innovative per permettere alla cittadinanza di fruire gratuitamente di beni funzionali all’implementazione delle risorse sociali collettive.

Preso atto delle scelte politiche di questa Amministrazione (ma anche delle precedenti) che, tramite ordinanze e processi di desertificazione dello spazio urbano, si è prodotto lo svuotamento di luoghi di ritrovo spontanei nella nostra città come piazza dei Cavalieri, non offrendo al contempo, soprattutto alla popolazione più giovane, alcuna proposta aggregativa e culturale non a pagamento e mercificata.

Ritenuto quindi che:

gli spazi di incontro e aggregazione pubblici e gratuiti in città sono sostanzialmente inesistenti, a fronte di una mercificazione incontrollata delle piazze del centro storico;

l’offerta culturale è scarsa, non rivolta ai giovani e dai costi sempre più proibitivi;

una “città sicura” è uno spazio urbano ricco di servizi, di scuole, di luoghi di aggregazione e d’incontro dove le relazioni, i contatti e la solidarietà sono il fondamento dei legami sociali e dove il senso di comunità è diffuso e facilita l’aiuto e la protezione reciproci, mentre le zone buie, abbandonate, ghettizzate favoriscono soltanto forme di sussistenza ai limiti del possibile, il disagio e la micro-criminalità;

è necessario perciò destinare quanti più spazi possibili all’aggregazione giovanile, sia essa organizzata (associazioni) o meno e a tutte quelle realtà che perseguono finalità di aggregazione, culturali, artistiche, formative, educative, di inclusione.

Preso atto che lo Statuto della Patrimonio Pisa S.R.L, affermando che questa società opera sul patrimonio secondo criteri di mercato, non garantisce in nessun modo tali funzioni sociali, collettive, culturali e aggregative.

si impegna il Sindaco e la Giunta

a predisporre un regolamento per l’utilizzo degli immobili denominati “Ex Stazione Leopolda” e “Ex Stazione CPT di piazza Sant’Antonio” in cui:

la concessione degli spazi dei suddetti immobili sia concessa prioritariamente a realtà e gruppi di persone con finalità aggregative, culturali, artistiche, formative, educative, di inclusione,

venga data priorità alle realtà senza scopo di lucro,

per le realtà senza scopo di lucro la concessione sia a titolo gratuito o con canone simbolico,

la concessione degli spazi sia subordinata all’obbligo di permettere l’accesso gratuito agli stessi da parte del pubblico,

la progettazione e l’organizzazione delle attività negli spazi dei due immobili non venga decisa dal soggetto proprietario, ma venga co-progettata con i soggetti direttamente interessati alla fruizione degli stessi;

ad attuare tutti i provvedimenti necessari ed urgenti per favorire il riutilizzo e il riuso di spazi vuoti e abbandonati sia di proprietà pubblica che privata, a partire dalla valorizzazione delle esperienze di autogestione, con particolare attenzione alle zone periferiche della città e al quartiere della Stazione per una rigenerazione urbana e rivalorizzazione sociale e culturale di queste zone della città.

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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