Ordine del giorno: Contratto di servizio tra Comune di Pisa e PortAuthorirty e tutela della sicurezza del canale e delle incolumità dei civili che frequentano il canale dei Navicelli

Tenuto conto che nel contratto di servizio, la cui proroga è oggetto della proposta di delibera in discussione ed approvazione della seduta del Consiglio comunale di giovedì 29 gennaio, si definiscono nel dettaglio le funzioni che la società deve svolgere in base alle scelte di indirizzo del Consiglio comunale tra cui:

-la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere connesse al canale navigabile e all’area portuale;

-la manutenzione e gestione delle aree portuali e demaniali;

-la promozione e gestione delle attività della nautica e dei servizi connessi;

– il rilascio di concessioni per l’uso di aree e beni nelle zone portuali;

attività di ricerca, formazione e consulenza nel settore della nautica.

Tenuto conto che la PortAuthority è una società ad esclusivo capitale pubblico, in particolare attualmente il Comune di Pisa detiene una quota corrispondente al 100,000% del Capitale Sociale della Società Port Authority.

Tenuto conto che l’oggetto sociale della Port Authority è: “Manutenzione ordinaria e straordinaria del canale navigabile Pisa-Livorno, detto “I Navicelli”, dell’area portuale e delle sue pertinenze, l’espletamento dei servizi richiesti nell’area ivi compresa la gestione delle aree portuali medesime.”

Considerato che per quanto riguarda la Port Authority di Pisa, non esiste un piano di sicurezza da far allegare alle richieste di autorizzazione per l’accesso o uscita dal canale. L’autorizzazione è soltanto limitata alle dimensioni del mezzo in transito (pescaggio, larghezza e lunghezza). La Port Authority di Pisa S.r.l. non ha titolo per conoscere il contenuto delle imbarcazioni che transitano sul canale ma ha soltanto il potere di rilasciare apposita autorizzazione (entrata/uscita) non vincolata a nessun piano di sicurezza all’utente di riferimento (cantieri, rimessaggi ed altro). (risposta Del Seppia Prot. n.318 Pisa 19/06/2024).

Considerato che nel 2024 la la Port Authority ha ricevuto una commessa di 110 mila euro da parte della Nato Spa per la progettazione dei lavori di consolidamento delle sponde che sponde del canale dei Navicelli all altezza del Tombolo Dock (risposta Del Seppia Prot. n.317 Pisa 19/06/2024).

Considerato che i suddetti lavori sono stati commissionati dal comando militare di Camp Darby e che il Tombolo Dock riveste un ruolo cruciale all’interno dell’architettura logistica militare statunitense in quanto componente chiave di una piattaforma di proiezione di potenza che connette il mare, il sistema ferroviario e stradale nazionale, e l’aeroporto internazionale di Pisa

Considerato che il Tombolo Dock sul Canale dei Navicelli, rappresenta l’unico porto di proprietà del Dipartimento della Guerra (Department of War) degli Stati Uniti in Europa. Insieme al porto di Livorno e alla baia di Talamone, costituisce un complesso logistico le cui caratteristiche non sono replicate in nessun’altra parte del mondo (vedi articolo Camp Darby and Leghorn Army Depot: Power Projection for Three Combatant Commands del novembre 2025 , rivista ufficiale dell esercito U.S.A. https://www.army.mil/article/288955/camp_darby_and_leghorn_army_depot_power_projection_for_three_combatant_commands ).

Considerato che come emerso dalla risposta scritta alla nostra interrogazione del 23 gennaio 2025 non è mai stato redatto alcun piano di sicurezza per il trasporto di armi o mezzi militari lungo il Canale dei Navicelli e né la Port Authority né l’Amministrazione Comunale sono state coinvolte o informate sulle operazioni di collaudo della banchina, né hanno ricevuto dati sulla sua attivazione, questo nonostante il tombolo dock sia stato inaugurato a ottobre 2024 quando ‘839° Battaglione Trasporti – SDDC ha consegnato una nave da trasporto simulata di classe V (munizioni) al molo Tombolo attraverso il Canale Navicelli.

Considerato che con il DL infrastrutture n.89 del 2024, Il governo ha stanziato 30 milioni di euro per la navigabilità del Canale dei Navicelli, confermati nella Legge di Bilancio 2026.

Considerato quanto dichiarato dall’attuale presidente di Port Authority Mirko Benetti nella commissione del 2 ottobre 2025, ovvero “ che il Canale è regolarmente utilizzato dagli americani per il trasporto di mezzi e munizioni. Le comunicazioni sul trasporto vengono fornite alla Port Authority solo all’ultimo momento e sono sempre concordate tra gli Usa e i vertici di Camp Darby con il ministero della difesa italiano”.

Tenuto conto di quanto emerso sulla stampa locale, secondo cui la base militare di Camp Darby sarebbe interessata da un aumento delle movimentazioni di armi e mezzi militari ( si veda ad esempio Tirreno del 25 Aprile 2024: Da Camp Darby all’Est Europa inviati oltre 400 mezzi militari: andranno a potenziare l’esercito Usa https://www.iltirreno.it/toscana/2024/04/26/news/da-camp-darby-all-est-europa-inviati-oltre-400-mezzi-militari-1.100511662)

Considerato che ogni qual volta sale la tensione internazionale, nella Base Americana sale l’allerta grado Charlie con conseguente aumento delle misure di sicurezza anti-terrorismo. (confronta ad esempio Luglio 2024 Camp Darby, allarme terrorismo: allerta Charlie tra Livorno e Pisa

https://www.livornotoday.it/cronaca/allarme-terrorismo-camp-darby-base-usa-livorno-pisa.html e giugno 2025 https://unacittaincomune.it/question-time-aumento-allerta-camp-darby-e-piano-di-sicurezza-per-la-pericolosita-della-base/ )

Tenuto conto che il Porto di Livorno, la Darsena pisana, l’Aeroporto Militare di Pisa, sono un nodo della logistica militare e che sono inclusi nel piano di military mobility dell’Unione Europea, che ha visto recentemente lavori di allargamento sulla ferrovia sia sulla Linea Pisa- Livorno che sulla linea Pisa-Pontedera al fine di connettere le suddette infrastrutture con con l’asse di movimentazione che va dal Sud Italia alla Scandinavia.

Considerato che ai sensi del contratto di servizio, che si vuole prorogare, le attività demandate alla Società sono anche seguenti:

e) la circolazione nautica, il pilotaggio e la movimentazione dei ponti mobili di Tombolo e Calambrone;

f) la polizia della navigazione, intesa come attività di sorveglianza e segnalazione ai competenti organi di Polizia Locale;

g) i servizi pubblici, i trasporti, i rimorchi ed i traini

– la proposta al Comune di Pisa di adozione del piano Portuale nonché l’attività propositiva rispetto

j) alle altre funzioni assegnate all’autorità portuale dalla legge n. 84/94, e successive modificazioni , che in particolare, indica Art. 24(Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)

s) lo sviluppo sociale del turismo fluviale e naturalistico sia sull’asse del canale dei Navicelli, sia sulla tratta dell’Arno, dal centro città alla foce

t) la promozione di attività lungo il canale dell’Arno per rendere i percorsi d’acqua della città delle aree utilizzate dai cittadini e dai turisti.

Il Consiglio Comunale

Ribadisce l’assoluta contrarietà all’utilizzo del Canale dei Navicelli per il trasporto di armi e mezzi e per qualsiasi altra operazione militare.

Impegna il sindaco e la giunta in vista del divieto assoluto del transito di armi e mezzi lungo il Canale affinché

la società Port Authority si adoperi per la redazione di uno specifico regolamento che normi l’utilizzo del canale a fini militari e qualsiasi tipo di trasporto di materiale bellico, infiammabile o pericoloso.

la società Port Authority si adoperi per la redazione di uno specifico piano di sicurezza in caso di incidenti connessi al trasporto di materiale bellico o militare

la società Port Authority adotti tutte le misure volte a garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e cittadine che intendano utilizzare il canale, navigando o passeggiando sulle Sponde del canale con finalità turistiche, naturalistiche o commerciali.

la società Port Authority rediga e renda pubblici periodici resoconti sull’utilizzo del Canale al fine di trasporto di materiale , mezzi o personale da parte del comando logistico di Camp Darby o di qualsiasi altra forza militare nazionale o straniera utilizzi l’infrastruttura pubblica.

a verificare che PortAuthority attui rapidamente le misure sopra descritte.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...