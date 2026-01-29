Di seguito l’ordine del giorno presentato dal consigliere Ciccio Auletta (coalizione Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista) per la discussione in consiglio comunale di Pisa.

Ordine del giorno: Contratto di servizio tra Comune di Pisa e PortAuthority e tutela dell’interesse pubblico. No alla presenza di rappresentanti di Confindustria nel Cda di PortAuthority.

Tenuto conto che Port Authority è una società di cui il Comune di Pisa detiene il 100%.

Tenuto conto che nel contratto di servizio, la cui proroga è oggetto della proposta di delibera in discussione ed approvazione nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 29 gennaio, si definiscono nel dettaglio le funzioni che la società deve svolgere in base alle scelte di indirizzo del Consiglio comunale tra cui:

-la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere connesse al canale navigabile e all’area portuale;

-la manutenzione e gestione delle aree portuali e demaniali;

-la promozione e gestione delle attività della nautica e dei servizi connessi;

-il rilascio di concessioni per l’uso di aree e beni nelle zone portuali;

-l’attività di ricerca, formazione e consulenza nel settore della nautica.

Tenuto conto che il 6 giugno 2025 l’assemblea ordinaria della società ha approvato su proposta del Sindaco, quale rappresentante del socio unico Comune di Pisa, la riduzione del numero dei componenti del Cda da 5 a 3 membri; e sempre su proposta del Sindaco la nomina di Mirko Benetti in qualità di Presidente, e di Lara Lupi e Simone Morganti in qualità di consiglieri.

Tenuto conto che il Signor Morganti ricopre al contempo il ruolo di Presidente della Sezione Nautica di Confindustria Toscana Centro e Costa.

Preso atto quindi che Confindustria ha così, per scelta del Sindaco, un proprio rappresentante all’interno del CdA della società interamente pubblica, benchè la stessa associazione rappresentativa delle aziende del settore nautico su cui si incentra l’attività della Port Authority, non abbia quote della società.

Tenuto conto che il sig. Morganti è anche amministratore di un’impresa (Velmare S.rl.) operante nel settore nautico e che quindi svolge un’attività economica potenzialmente interconnessa e influenzabile dalle decisioni della società partecipata, che agisce nel medesimo ambito settoriale (nautica, gestione portuale, infrastrutture demaniali).

Tenuto conto che tale circostanza potrebbe configurare un conflitto di interessi, anche solo potenziale, potendo raffigurare una possibile interferenza tra l’interesse pubblico e quello privato.

Tenuto conto che in data 27 ottobre il gruppo consiliare Diritti in comune inviava al Segretario generale e al Dirigente delle società partecipate una richiesta chiarimento sul potenziale conflitto di interessi inerente questo membro del CdA della Port Authority di Pisa Srl.

Tenuto conto che in data 3 novembre a seguito di questa richiesta gli uffici comunali inviano una richiesta alla Port Authority e al RPTC della società, e in maniera assolutamente anomala anche al diretto interessato, Dottor Morganti, per “le vostre opportune valutazioni”.

Tenuto conto che ad oggi, come confermato dagli uffici comunali in occasione della discussione in Quarta Commissione consiliare permanente, della proposta di delibera in esame del Consiglio comunale di oggi, ad oggi la società non ha mai risposto a queste richieste di chiarimento.

Il Consiglio comunale

Stigmatizza la condotta della società Port Authority e del RPTC per non aver mai fornito i chiarimenti richiesti su una materia così delicata al fine di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché la corretta applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione dei conflitti di interessi e di incompatibilità negli incarichi pubblici.

Ritiene inoltre che nel caso specifico del Signor Morganti, visti i ruoli ricoperti e sopra ricordati, vi sia una interferenza tra interessi privati ed interessi pubblici.

Impegna il sindaco e la giunta, nella prima seduta utile dell’assemblea dei soci di Port Authority di procedere alla sostituzione del dottor Simone Morganti nella sua qualità di consigliere del CdA della società, valutando, altresì, se sussistano potenziali e/o effettivi conflitti di interesse in capo anche in capo agli altri membri del Cda.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista