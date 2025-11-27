Ordine del giorno: DEBITI FUORI BILANCIO. INTERVENTI URGENTI PER EVITARE MISURE DISCRIMINATORIE

PREMESSO CHE:

Tra i debiti fuori bilancio su cui è chiamato oggi a provvedere e discutere questo Consiglio Comunale rientrano somme conseguenti alla condanna alle spese subita dal Comune di Pisa, in solido con CTT nord in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Pisa n. 396/2025 (Allegato E)

Il suddetto provvedimento è conseguente a un ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. e 702 bis c.p.c. con cui due genitori, esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore quale persona con disabilità, chiedevano al Tribunale di “accertare e dichiarare che la presenza di barriere architettoniche sugli autobus della società di Trasporto Pubblico Pisana CTT nord costituisce atto e/o comportamento discriminatorio ai sensi dell’art. 2 della legge 67/2006 e dall’art. 28 del D. lgs n. 150/2011”.

in data 30.09.2025 con parere a Firma dell’Avv. Ciaramelli la Direzione 01 precisava come “ il giudice con la sentenza in epigrafe dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tuttavia ha condannato il CTT Nord ed il Comune in solido al pagamento delle spese si lite per la sussistenza delle condotte discriminatorie che hanno comunque determinato la necessità di adire l’autorità giudiziaria per l’attivazione degli interventi necessari;

che con la determina del 25 luglio 2025 del Comune di Pisa, si istituisce la nuova linea urbana denominata 23, specificando, all’interno della determina stessa, espressamente che alcune fermate non potranno essere utilizzate da persone con disabilità motoria. E, precisamente il provvedimento comunale determinava di “ di autorizzare ai sensi dell’art.5 del D.P.R.753/1980 l’istituzione della nuova linea urbana denominata Linea 23 e le nuove fermate Roma 1, Orto Botanico e Santa Maria 1, precisando che le fermate non possono essere utilizzate da persone con disabilità motoria”

CONSIDERATO CHE:

Come ben si legge all’interno della motivazione della sentenza n. 396/2025 del Tribunale di Pisa in casi come questi viene “in rilievo il diritto -costituzionalmente tutelato- alla libertà di “circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale” di cui all’art. 16 Cost.. Tale diritto viene meglio specificato e tutelato nella disciplina di fonte legale. Infatti, la L. 104/1992 e ss.mm. prevede espressamente, all’art. 26, che “Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi”. La norma ha la precipua funzione di porre le persone a mobilità ridotta in condizioni di parità ed uguaglianza -ex art. 3 Cost.- con i soggetti normodotati, indicando gli strumenti necessari affinché sia consentito anche alle prime di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo degli appositi servizi pubblici”.

Precisa sempre il Tribunale che nel caso in questione si sarebbe verificata “ una discriminazione indiretta, che si verifica allorquando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” (art. 2, comma 3 L. 67/2006)”.

la pronuncia in esame è tutt’altro che isolata. Inatti, la Giurisprudenza si è espressa più volte in merito con tante sentenze di condanna nei confronti di enti e società incaricate di gestire il pubblico trasporto. Ad esempio, Il Tribunale di Vicenza ha precisato che “tra gli obblighi delle società che gestiscono il trasporto pubblico vi è quello di garantire agli utenti con disabilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi” (cfr. Ordinanza del 13 settembre 2017, Tribunale civile di Vicenza). Ugualmente il Tribunale di Roma ha stabilito l’obbligo di rimozione da parte del Comune di residenza di una persona affetta da SLA delle barriere architettoniche che ne impedivano la libera circolazione e, in questo caso, proprio delle barriere che impedivano l’accesso agli autobus, condannando anche l’ente al diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non ( cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 4929 del 05.03.2012).

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a

procedere, attraverso gli uffici competenti, a far ritirare immediatamente la determina del 25 luglio 2025 avente ad oggetto l’istituzione della linea 23 con precisa specifica della impossibilità di accesso ad alcune fermate delle persone c con disabilità motoria.

a effettuare una ricognizione di tutte le fermate delle linee del trasporto pubblico locale sul territorio comunale entro il mese di giugno 2026

predisporre entro il prossimo bilancio preventivo (bilancio preventivo 2027) un piano pluriennale di interventi atto ad eliminare ogni forma di discriminazione nell’accesso e nell’utilizzo del trasporto pubblico locale nei confronti delle persone con disabilità, in accordo con il soggetto gestore del servizio.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

