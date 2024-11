Ordine del giorno: Dividendi Toscana Aeroporti per investimenti del Comune di Pisa e condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto all’interno dello scalo pisano

Tenuto conto che all’interno della variazione di bilancio di previsione 2024-2026 come si legge nella relazione tecnica allegato E: “fra le variazioni che interessano la parte in conto capitale, oltre agli storni e ai contributi di terzi vincolati al finanziamento degli investimenti cui sono correlati è da menzionale la maggiore entrata di 313.348 al Titolo V, derivante dall’avvenuta distribuzione di un dividendo straordinario da parte di Toscana Aeroporti”.

Ricordato che l’assemblea dei soci di Toscana Aeroporti, con anche il parere favorevole dei soci pubblici, lo scorso 25 luglio ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario di 7 milioni di euro.

Tenuto conto che a fronte della distribuzione di un dividendo straordinario da parte della società, le condizioni in cui si trovano i lavoratori e le lavoratrici in appalto presentano numerose problematiche come riportato in tutti questi mesi dalle organizzazioni sindacali di TA, TAH e degli altri appalti in occasione delle audizioni nelle commissioni consiliari in cui sono state evidenziate criticità nell’organizzazione del lavoro: carichi di lavoro, la carenza e l’inadeguatezza dei mezzi, la carenza di personale, tanto che molti lavoratori e lavoratrici hanno deciso di ricorrere alle dimissioni volontarie.

Tenuto conto che in particolare in questi mesi è sempre più difficile la situazione in cui versano i lavoratori e le lavoratrici dell’appalto della security.

Ricordato che nello scorso maggio la Cgil aveva richiesto, in merito l’apertura di un tavolo di confronto riguardo al bando in scadenza di questo appalto, senza ad oggi avere risposte da Toscana Aeroporti.

Evidenziato come di fronte a questa condotta di Toscana Aeroporti prima è stato proclamato lo stato di agitazione e sono stati fatti due scioperi, uno lo scorso 11 ottobre e poi il 27 ottobre, chiedendo in particolare “che la nuova gara preveda una clausola sociale che garantisca la tutela occupazionale e che sia indicato il Contratto Nazionale del Trasporto aereo, come prevedono le norme di legge”.

Preso atto che è prevista una nuova giornata di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici ICTS addetto ai servizi di security del ‘Galilei’ nella giornata di domani, martedì 12 novembre.

Ricordato che nonostante ciò Toscana Aeroporti non ha aperto alcun confronto con i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Tenuto conto che il Comune di Pisa è socio di Toscana Aeroporti

Il Consiglio comunale

ritiene che non sia accettabile una strategia societaria che in tutti questi anni ha mirato solo ai propri profitti a spese dei salari e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici;

chiede che Toscana Aeroporti apra subito un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali riguardo alla gara che coinvolgerà gli addetti della security.

Impegna il Sindaco e la giunta

a chiedere un incontro urgente ai membri del Cda di parte pubblica e ai soci pubblici al fine di prendere rapidamente subito una posizione pubblica da portare sia nel Cda della società sia nella assemblea dei soci per l’apertura di un tavolo di confronto con i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici di questo appalto, sul corretto inquadramento contrattuale, e quindi salariale.

Impegna il Presidente del Consiglio comunale a trasmettere il suddetto documento a tutti gli altri soci pubblici di Toscana Aeroporti, al Presidente di Toscana Aeroporti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...