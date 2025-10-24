Ordine del giorno: Economia della notte e iniziative autogestite

Premesso che la Consulta Giovani del Comune di Pisa è un organismo permanente che svolge un ruolo consultivo, propositivo e conoscitivo riguardo la condizione e la promozione delle giovani generazioni nei confronti di tutti gli organi di governo del Comune.

Premesso che la sola Università di Pisa conta più di 40 mila iscritti, costituendo quindi una rappresentanza fondamentale nella vita cittadina pisana.

Premesso che i numeri aumentano ulteriormente considerando anche gli studenti medi e i giovani lavoratori.

Tenuto conto che a causa delle scelte politiche di questa amministrazione (ma anche delle precedenti), tramite ordinanze e processi di desertificazione dello spazio urbano, si è prodotto lo svuotamento di luoghi di ritrovo spontanei nella nostra città come piazza dei Cavalieri, non offrendo al contempo alcuna proposta aggregativa e culturale non a pagamento e mercificata.

Considerato che la Consulta Giovani ha affrontato la situazione della vita notturna a Pisa.

Considerato che è fondamentale promuovere aggregazione e incontro tra i cittadini per creare relazioni, solidarietà e un senso di comunità diffuso.

Ritenuto che gli spazi di incontro e aggregazione pubblici e gratuiti sono sostanzialmente inesistenti, a fronte di una mercificazione incontrollata delle piazze del centro storico.

Ritenuto che l’offerta culturale è scarsa, non rivolta ai giovani e dai costi sempre più proibitivi.

Rilevato che gli eventi fino ad oggi proposti dalla Consulta sono concentrati su 2 eventi nel periodo estivo.

Tenuto conto che occorre parimenti lavorare per una proposta culturale ed aggregativa articolata nel resto dell’anno, cioè quando si ha la massima concentrazione di persone dato lo svolgimento delle lezioni.

Ritenuto che l’azione dell’Amministrazione Comunale del Consiglio Comunale non può limitarsi a pochi eventi isolati per risolvere un problema sistemico, ma che sia necessario invece costruire un modo alternativo di vivere la città mediante eventi ripetuti e accessibili anche mediante lo stanziamento di apposite risorse

Visto che la Regione Toscana attraverso un protocollo con ANCI Toscana e Coordinamento Toscano Comunità Accoglienza, da anni ha approvato e finanziato un percorso per la creazione di un Sistema Regionale per la Qualità del Divertimento Notturno Giovanile.

Considerato che il modello proposto nel Programma Notte di Qualità, è ispirato a esperienze di numerose città europee e si fonda su politiche di mediazione, sensibilizzazione e prevenzione, attraverso la costituzione di tavoli permanenti di concertazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Considerato che La Notte di Qualità è un patto, un accordo fra municipalità, gestori, promotori, servizi socio-sanitari, servizi di emergenza/urgenza e forze dell’ordine per garantire ai residenti, alla cittadinanza tutta e ai fruitori contesti di divertimento più sicuri e che questo approccio riconosce nella notte una chance, non una minaccia.

Rilevato quindi il bisogno di ricostruire dinamiche di comunità negli spazi pubblici, principalmente tra le persone che frequentano le piazze cittadine in orario notturno e ricucire così trasversalmente il tessuto sociale contrastando la marginalizzazione subita da alcune fasce di popolazione.

Considerato che per costruire una comunità viva sia fondamentale promuovere la partecipazione attiva e l’auto-organizzazione.

Il Consiglio Comunale

ritiene inefficaci e controproducenti i provvedimenti fin qui utilizzati per gestire la vita notturna, che hanno prodotto solo desertificazione e un innalzamento della tensione sociale nelle piazze;

e impegna il Sindaco e la Giunta

a costruire un Tavolo sull’Economia della Notte che coinvolga l’Amministrazione Comunale, la Consulta Giovani del Comune di Pisa, associazioni studentesche e non, commercianti, le Università, realtà di quartiere, le rappresentanze studentesche universitarie e medie e tutti gli altri portatori di interesse;

a facilitare e supportare, mediante l’operatività del suddetto tavolo, l’organizzazione di eventi culturali e aggregativi, accessibili e gratuiti, anche mediante lo stanziamento di apposite risorse da ripartire annualmente in progetti diversi, da parte di collettivi studenteschi e associazioni culturali;

a sviluppare e finanziare il Programma ANCI Notti di Qualità, promuovendo azioni di sistema trasversali alle politiche sociali, a quelle del commercio, dell’ambiente e dell’educazione;

a diversificare e aumentare l’offerta di spazi ed eventi artistici, culturali e d’intrattenimento, nell’ottica di valorizzare le risorse del territorio attraverso un rapporto costante con le reti associative della città, puntando alla realizzazione di un Piano dell’Intrattenimento e della Cultura

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

