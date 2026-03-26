Ordine del giorno: Funzionalizzazione dello strumento urbanistico all’interesse collettivo

Premesso che

– con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13/11/2023 è stato avviato il procedimento per la formazione del Piano Operativo Comunale (POC);

– a partire dall’8 febbraio l’Amministrazione comunale ha promosso un calendario di incontri pubblici finalizzati a informare la cittadinanza e raccogliere contributi, osservazioni e proposte in vista della definizione del POC;

– da novembre 2025 ad oggi la Giunta ha sottoposto al Consiglio comunale l’approvazione di tre varianti semplificate SUAP:

1. variante Carron (delibera del 6 novembre 2025);

2. variante Farmigea (gennaio 2026);

3. variante richiesta dalla ditta Giuliani (in data odierna);

– tali atti si collocano in una fase particolarmente rilevante della pianificazione urbanistica cittadina, che dovrebbe essere guidata da una visione strategica complessiva, equa e sostenibile oltre che da un’equilibrata distribuzione delle funzioni sul territorio comunale

Considerato che

– le suddette varianti intervengono su aree strategiche della città, in territorio urbanizzato e rurale (Cisanello, Montacchiello, Ospedaletto) attraverso procedure semplificate, senza un quadro organico di riferimento e senza una preventiva valutazione complessiva dello stato e delle potenzialità delle aree industriali esistenti e di progetto, dismesse o sottoutilizzate;

– parallelamente, l’Amministrazione sta portando all’approvazione numerose varianti agli strumenti urbanistici vigenti, spesso prive di adeguata motivazione in termini di contenuto, interesse pubblico e urgenza;

– tale modalità di intervento rischia di compromettere la coerenza della pianificazione urbanistica in corso di redazione, di ridurre la trasparenza dei processi decisionali e di generare disparità di trattamento tra cittadini, imprese e territori;

– un percorso realmente partecipato richiede che le trasformazioni urbane siano orientate alla sostenibilità ambientale, al riuso del patrimonio esistente, alla giustizia sociale e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali;

Ritenuto che

– sia necessario garantire coerenza tra gli atti adottati in via anticipata e il percorso di costruzione del Piano Operativo Comunale;

– sia fondamentale rafforzare gli strumenti di partecipazione, trasparenza e controllo pubblico nelle scelte urbanistiche;

Tanto premesso, considerato e ritenuto,

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta a:

sospendere l’approvazione di ulteriori varianti urbanistiche fino all’approvazione del nuovo Piano Operativo Comunale;

orientare tutte le future scelte urbanistiche ai principi di sostenibilità ambientale, equità territoriale, diritto alla città e sviluppo economico di qualità, contrastando fenomeni di speculazione e consumo di suolo;

osservare nella propria pianificazione il fondamentale criterio di equilibrata distribuzione delle funzioni sul territorio comunale come emerge dalla ratio della normativa di settore a partire legge urbanistica regionale n. 65/2014 e dal piano paesaggistico regionale

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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