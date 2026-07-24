ordine del giorno: Gemellaggi sportivi Pisa-Gerico

Premesso che il Comune di Pisa è gemellato con la cittadina di Gerico in Cisgiordania dall’anno 2000.

Vista la proposta di Consiglio n. 31 del 09/07/2026 recante “Convenzione ex art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 tra il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa, l’Università di Pisa e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana per la realizzazione del progetto ‘PPP – Pisa Per la Pace’, finalizzato all’istituzione di n.2 borse di studio a favore di studenti palestinesi della città di Gerico (Cisgiordania), per l’accesso a percorsi di studio universitari presso l’Università di Pisa. Approvazione adesione del Comune di Pisa e autorizzazione alla sottoscrizione”.

Considerato che l’obiettivo del progetto “PPP – Pisa Per la Pace” di promuovere una riflessione sul tema della pace e dei diritti umani

Considerato il valore che non solo lo scambio accademico, ma anche lo sport può assumere come strumento di costruzione di percorsi di pace e di garanzia dei diritti umani, ma anche di solidarietà internazionale

L’esistenza di molteplici esperienze di grande valore in questo senso, come il progetto “Dritti contro il cielo, da Shatila all’Italia” dell’ ONG UnPontePer. Dal 25 giugno al 10 Luglio di quest’anno per la prima volta accompagnatə dai loro allenatori, grazie a uno scambio culturale e sportivo che abbiamo organizzato dall’ONG insieme alla cooperativa sportiva di Firenze Centro Storico Lebowski, sono stati ospiti di varie associazioni sportive in Italia 11 bambinə palestinesi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni che giocano nella squadra di calcio “Palestine Youth Club” attiva nel campo profughi di Shatila, a Beirut (Libano).

Il viaggio del “Palestine Youth Club” in Italia si inserisce in un lunghissimo percorso di solidarietà e collaborazioni sportive costruito da UnPontePer nel campo di Shatila, dove lavoriamo da oltre 20 anni nel sostegno alla popolazione rifugiata palestinese, e dove sosteniamo attivamente il centro sportivo in cui si allena la squadra.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

Ad attivarsi per lo stanziamento di risorse per un programma di borse di studio sportive per atleti e atlete della città di Gerico, costruendo una strategia che coinvolga attivamente anche le realtà sportive pisane e le associazioni attive nell’ambito della cooperazione internazionale

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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