Ordine del giorno: Gestione del personale della Fondazione Teatro Verdi, costi moltiplicazione consulenze

Vista l’Appendice conoscitiva sui risultati delle Società partecipate ed Enti – Anno 2024, allegato al Bilancio Consolidato 2024, e il particolare il capitolo riguardante la Fondazione Teatro Verdi di Pisa.

Ricordate le specifiche evidenziate nella nota 1 della sezione relativa alla Fondazione Teatro Verdi in merito al numero dei dipendenti.

Tenuto conto degli schemi pubblicati nella sezione amministrazione trasparente da parte della Fondazione Teatro verdi inerenti le consulenze e collaborazioni

Ricordato che l’elenco delle consulenze e collaborazioni è stato pubblicato tardivamente sul sito della Fondazione e solo dopo ritenute segnalazioni da parte dei nostri gruppi consiliari di minoranza.

Tenuto conto di quanto emerso nelle audizioni con il Presidente e il Direttore della Fondazione Teatro Verdi di Pisa in seconda Commissione di Commissione di Controllo e Garanzia rivendicando un modello di costante ricorso alle consulenze esterne anche a titolo gratuito, delegittimando platealmente anche le professionalità interne del Teatro e svilendo le competenze del personale e alimentando sovrapposizioni di ruoli e incarichi.

Tenuto conto della audizione sempre in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia dei sindacati presenti all’interno del teatro della RSU e delle critiche avanzate rispetto al moltiplicarsi di queste consulenze.

Preso atto che con una delle consulenze affidate nell’aprile del 2025 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Verdi ha proceduto alla creazione di una nuova figura fiduciaria per il “Coordinamento tra Presidenza e Direzione Generale, per la cui stesura del contratto si è ricorso ad una ulteriore consulenza esterna.

Evidenziato che nel corso della audizione in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia dei vertici del Teatro non è stata data alcuna spiegazione sulla reale funzione effettivamente svolta per 500 euro al mese, ad eccezione dell’annuncio di un aumento della retribuzione.

Preso atto che una ulteriore consulenza è stata data per le funzioni per ufficio stampa e comunicazione, in evidente sovrapposizione con competenze già presenti all’interno dell’organico del Teatro.

Rilevato che mentre si è aumentato il costo delle risorse per consulenze esterne e collaborazioni il Direttore Generale ha nelle scorse settimane provveduto a non procedere alle stabilizzazioni del personale, come previsto da accordi sindacali e che solo negli scorsi giorni grazie ad una importante mobilitazione dei lavoratori e lavoratrici i vertici del Teatro sembrano essere tornati indietro da questa decisione.

Ricordato che il Comune di Pisa trasferisce annualmente alla Fondazione Teatro di Pisa una cifra a 1 milione e 650 mila euro.

Il Consiglio comunale

Ritiene assolutamente non appropriata la gestione degli incarichi professionali, delle consulenze e delle collaborazioni affidati dalla Fondazione nel 2024 e 2025, in quanto delegittimano platealmente anche le professionalità interne del Teatro, sviliscono le competenze del personale e alimentano sovrapposizioni di ruoli e incarichi;

ritiene, alla luce delle modifiche statutarie della Fondazione Teatro Verdi approvate dal Consiglio comunale con l’introduzione della figura del Direttore Generale, che la moltiplicazione di figure di ulteriore coordinamento tra Direttore e Presidente siano ingiustificabili;

ritiene che non vi debbano essere consulenze a titolo gratuito, in quanto il lavoro deve essere retribuito;

ritiene che occorra un riesame profondo delle consulenze in essere, in particolare nei casi evidenziati in premessa, alla luce anche di possibili profili erariali degli atti assunti dal CdA della Fondazione;

si impegna a convocare entro il mese di dicembre un consiglio comunale sul futuro del Teatro Verdi con la presenza dei vertici del Teatro, delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Impegna il sindaco e la giunta

a procedere con gli opportuni atti di indirizzo nei confronti della Fondazione Teatro Verdi alla luce del suddetto documento

Impegna il Presidente del Consiglio comunale

a trasmettere il suddetto documento al Presidente, al Direttore, ai membri del CdA della Fondazione Teatro Verdi e alle rappresentanze sindacali.

