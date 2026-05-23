Ordine del giorno: Gestione relativa all’Organizzazione di mercatini ed eventi in occasione delle festività natalizie

Tenuto conto della proposta di delibera oggi in discussione: “D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028 – Modifiche del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, dell’elenco annuale 2026 e del Programma triennale degli Acquisti 2026-2028 – Seconda variazione”.

Tenuto conto che per quando riguarda le Modifiche del Programma Triennale degli Acquisti 2026-2028 Acquisto 15 – “Accordo quadro – Organizzazione di mercatini ed eventi in occasione delle festività natalizie” si legge: “ Su richiesta della Direzione 08 viene eliminato l’acquisto n. 15 “Accordo quadro – Organizzazione di mercatini ed eventi in occasione delle festività natalizie” in quanto si ritiene di non far più ricorso allo strumento dell’accordo quadro per l’affidamento del servizio. Vengono conseguentemente tolti i due contratti attuativi in quanto l’importo è inferiore a €140.000,00, soglia superata la quale è necessaria la programmazione”.

Tenuto conto di quanto emerso dalla illustrazione della proposta di delibera in Quarta Commissione Consiliare, ma non evidenziata in alcun modo nella relazione, ovvero che è intenzione della amministrazione comunale affidare a Pisamo la gestione dell’organizzazione della suddetta iniziativa, mercatini ed eventi in occasione delle festività natalizie.

Tenuto conto che in questi anni l’amministrazione comunale ha giustificato il ricorso all’accordo quadro come indispensabile al fine di adeguata programmazione per tempo della iniziativa e come strumento necessario per allargare la platea di mercato dei soggetti potenzialmente interessati attraverso una gestione pluriennale.

Evidenziato che non è stato in alcun modo chiarito perchè l’amministrazione ha deciso di non far più ricorso all’accordo quadro.

Tenuto conto delle pesanti criticità che sono emerse nella gara per l’affidamento della gestione dei mercatini natalizi negli ultimi anni. Basti ricordare quanto accaduto tra il 2024 e il 2025 relativamente l’affidamento dell’accordo quadro da parte del Comune di Pisa per la gestione dei mercatini del Natale in città per il periodo 2024-2027, per un importo pari a poco meno di 400 mila euro: bando travagliato tra mancate partecipazioni, varie modifiche di requisiti di partecipazione e condizioni contrattuali, e non aggiudicazioni per cui solo ai primi di dicembre del 2024 ovvero proprio a ridosso dell’avvio delle iniziative secondo le volontà del Comune, veniva aggiudicata la gara ad un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Ascom Servizi di Pisa, Fm Allestimenti di Calcinaia e alla Vigna Group di Cascina.

Ricordato che poi nel febbraio del 2025 con determina della dirigente comunale veniva revocata l’aggiudicazione per gravi irregolarità di uno dei soggetti componenti il raggruppamento di imprese aggiudicatario.

Ricordato che anche per la gara relativa alla gestione dei mercatini natalizi 2025 non sono mancate criticità, revoche, aggiornamenti e ritardi.

Ricordato che la seconda arrivata Confcommercio ha persino fatto un esposto alla Procura, come comparso sulla stampa (Tirreno del 13 febbraio) per contestare l’aggiudicazione al raggruppamento guidato dalla Alter Ego che ha vinto la gara, contestando il mancato rispetto di quanto anche previso nel bando stesso

Ricordato che riguardo a questa gara il Direttore di Confcommercio Pieragnoli ha dichiarato come comparso sulla stampa “Devo purtroppo constatare che alcuni dirigenti detengono poteri eccessivi ma sono privi di qualsiasi interesse nel promuovere lo sviluppo qualitativo della città che li ospita temporaneamente, VIVENDO E RISIEDENDO ALTROVE”.

Ricordato che il gruppo consiliare Diritti in comune ha depositato al riguardo un argomento in Prima Commissione Consiliare proprio su questa gara e che ad oggi lo stesso non è stato discusso, e quindi non è stato possibile esercitare quelle funzioni di controllo e garanzia anche alla luce delle gravi accuse mosse sulla stampa locale da parte della Confcommercio

Evidenziato che non è stato in alcun modo chiarito durante le sedute della Quarta Commissione Consiliare Permanente se e come Pisamo intenderà selezionare l’operatore che gestirà questa attività.

Ricordato che la selezione mediante gara pubblica attuata sotto l’egida del comune non può che essere il miglior strumento per garantire trasparenza dell’agire dell’amministrazione

Tenuto conto che Pisamo non ha ad oggi in termini quantitativi e di competenze il personale necessario e sufficiente per gestire questi ed altri eventi

Il Consiglio comunale

ritiene assolutamente inopportuno affidare a Pisamo la gestione dei mercatini natalizi, e al fine di superare le criticità e difficoltà emerse nelle precedente gare chiede alla amministrazione comunale nelle sue articolazioni, politiche ed amministraitive, una adeguata programmazione per tempo per l’affidamento mediante gara di questo servizio.

Giulia Contini – Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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