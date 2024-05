Di seguito l’ordine del giorno presentato per la discussione e l’approvazione nel Consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune)

Ordine del giorno: Giustizia fiscale: definizione di un Piano triennale di contrasto all’evasione/elusione dei tributi locali

Tenuto conto che nella relazione dell’Organo di revisione sul Rendiconto della gestione 2022 il Collegio nelle “raccomandazioni e conclusioni” evidenziava, così come già fatto anche all’interno della relazione, “il notevole scostamento tra l’accertato e il riscosso in particolare per quanto riguarda il recupero evasione IMU/TASI, TARI/TARES/TARSU e a tale scopo invita l’Ente a mettere in atto procedure volte ad una migliore riscossione.

Rilevato che nel 2022, a fronte di accertamenti per 3.731.004 euro di recupero evasione IMU/TASI ci sono state riscossioni per 366.759,80 euro pari al 9,83% e che, a fronte di accertamenti recupero evasione TARI/TARES/TARSU pari a 2.434.435,82 euro, ci sono state riscossioni per 570.121 euro, pari al 23,42%.

Tenuto conto che nel 2023, a fronte di accertamenti per 2.772.515,22 di recupero evasione IMU, ci sono state riscossioni per 255.763,02 euro pari al 9,22% e che rispetto al 2022 c’è una flessione nell’accertamento del recupero evasione TARI che si assesta a 1.091.255,00 euro, e che per quanto concerne l’evasione del canone patrimoniale a fronte di un recupero evasione pari a 481.073,29 euro la riscossione è stata di 18.651,56 pari a 3,88%.

Evidenziato anche che per quanto riguarda la riscossione delle sanzioni del Codice della strada si registra dal 2021 una flessione continua, passando dal 57% del 2021, al 4, 62% del 2022 al 37,70% del 2023, quindi al di sotto della percentuale media regionale.

Evidenziato che, alla luce dei rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti, l’amministrazione comunale non ha ancora adottato provvedimenti per migliorare la riscossione come emerge da dati sopra indicati.

Tenuto conto che, in particolar modo negli ultimi mesi, il nostro gruppo consiliare ha raccolto e

inviato segnalazioni di numerose e ripetute occupazioni abusive di suolo pubblico da parte di

esercizi commerciali nel centro storico.

Considerato che per contrastare l’evasione/elusione dei tributi locali diventa strategico definire gli obiettivi nell’ambito di un piano triennale, individuando le aree di intervento, le procedure, le metodologie di controllo ed i tempi di realizzazione.

Tenuto conto che sempre più numerosi sono i Comuni italiani che si sono dotati di strumenti

pluriennali di programmazione e intervento per contrastare questi fenomeni, adottando adeguati piani triennali.

Il Consiglio comunale

A) dà mandato alla IV Commissione consiliare permanente, in collaborazione con gli uffici competenti e la SEPI, di elaborare entro Ottobre 2024 una proposta di piano triennale di contrasto all’evasione/elusione dei tributi locali i cui obiettivi principali sono da individuare nei seguenti ambiti:

1) garantire le entrate tributarie per il Comune attraverso il recupero dell’elusione e dell’evasione, individuando anche le procedure atte ad una “migliore riscossione”;

2) migliorare il rapporto con i contribuenti minimizzando i costi indiretti e contenendo la pressione fiscale;

3) perseguire l’equità, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, attraverso una modifica in senso progressivo della imposizione fiscale di competenza comunale secondo quanto stabilito dall’art.53 c.2 della Costituzione.

B) Impegna il sindaco e la giunta

a definire e realizzare nel corso del 2024, attraverso la Polizia Municipale e la SEPI, un piano di controlli più efficace e costante riguardo alle occupazioni di suolo pubblico delle attività commerciali, in particolare nel centro storico.

Francesco Auletta -Diritti in comune