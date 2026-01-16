Ordine del giorno: indice di permeabilità come strumento di contrasto alla emergenza climatica

Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 39/Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Tenuto conto di quanto previsto nello specifico all’articolo 26 del suddetto Regolamento per quanto concerne l’indice di permeabilità ed in particolare al comma 2.

Tenuto conto di quanto previsto nel Regolamento Urbanistico del comune di Pisa all’Articolo 1.2.2.6 – Insediamenti produttivi: singoli PQ1, produzione di beni e di servizi PQ2, in base a progetti unitari PQ3.

Tenuto conto che l’intervento proposto da Farmigea rientra esattamente nella casistica indicata nel Regolamento Urbanistico di Pisa in cui deve essere garantita una “dotazione minima di spazi scoperti di pertinenza sistemati a verde, di cui almeno la metà alberata con piante di alto fusto: 30 % della superficie fondiaria”.

Rilevato che come indicato nella stessa proposta delibera il progetto avanzato da Farmigea è in contrasto con il Regolamento urbanistico in quanto non rispetta la dotazione minima del 30%.

Tenuto conto che è in fase di redazione il Piano Operativo Comunale e che l’argomento inerenti l’indice di permeabilità è tema di fondamentale importanza come elemento per garantire la permeabilità del terreno che è uno strumento imprescindibile per contrastare l’emergenza climatica.

Tenuto conto dell’aumento in intensità e frequenza degli eventi meteorologici estremi che impattano il territorio comunale.

Considerato che occorre quindi assumere scelte di pianificazione urbana finalizzate alla mitigazione del cambiamento climatico quali in particolare le misure per il contrasto al consumo di suolo e la preservazione degli spazi verdi urbani come utili all’adattamento allo stesso e alla mitigazione dei suoi effetti, in particolare per le loro azioni di drenaggio dell’acqua durante le precipitazioni intense, contrasto alle isole di calore e salvaguardia della biodiversità urbana.

Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta

a mantenere all’interno del POC in corso di redazione l’indice di minimo del 30% definito del Regolamento Urbanistico per le aree produttive, estenderlo anche alle aree a diversa destinazione, valutarne il possibile aumento nelle aree a maggiore densità di edificazione e prescrivere che sia mantenuto a verde con piantagione di specie arboree ed arbustive.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

